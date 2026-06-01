الصحة اللبنانية: مقتل 3433 شخصاً بالقصف الإسرائيلي منذ الـ 2 من آذار

بيروت-سانا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3433 قتيلاً.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد الجرحى ارتفع أيضاً إلى 10395 شخصاً.
ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي والساري حتى الـ 17 من الشهر الجاري، يستمر قصف الجيش الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في جنوب لبنان بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل.