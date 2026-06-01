الصحة اللبنانية: مقتل 3433 شخصاً بالقصف الإسرائيلي منذ الـ 2 من آذار

بيروت-سانا

‏أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الغارات ‌‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3433 قتيلاً‎.‎

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد ‌‏الجرحى ارتفع أيضاً إلى 10395 شخصاً.‏

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي والساري حتى ‌‏الـ 17 من الشهر الجاري، يستمر قصف الجيش الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في جنوب لبنان بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل.

