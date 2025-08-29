القبض على أحد مروجي المخدرات في البوكمال بدير الزور

دير الزور-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور بالتعاون مع فرع البحث الجنائي، القبض على أحد المتورطين في تجارة وترويج المواد المخدرة بمنطقة البوكمال.

وأوضحت وزارة الداخلية على قناتها في التلغرام، أن الفرع ضبط بحوزة الشخص المقبوض عليه 130 كفًا من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى كمية من الحبوب المخدرة وأسلحة فردية ومبالغ مالية.

وبينت الوزارة أن التحقيق جارٍ لملاحقة باقي المتورطين وتقديمهم إلى القضاء المختص.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة في مختلف المحافظات لملاحقة شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة، ومكافحة آفة المخدرات التي تمثل أولوية لحماية المجتمع والحفاظ على أمنه.