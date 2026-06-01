توزيع 100 سلة إغاثية على أهالي منطقة حويجة صكر في دير الزور ضمن خطة الاستجابة العاجلة

دير الزور-سانا

وزّع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة دير الزور اليوم الإثنين، 100 سلة إغاثية تضم مواد غذائية ومنظفات وملابس على أهالي منطقة حويجة صكر الذين ما زالوا يقيمون في المنطقة، وذلك ضمن خطة الاستجابة العاجلة لارتفاع منسوب نهر الفرات، وما نتج عنه من أضرار طالت عدداً من الأسر في المنطقة.

وأوضح المنسق الإغاثي للمنظمة في دير الزور أنمار العبود في تصريح لمراسل سانا، أن التوزيع استهدف الأسر التي لم تغادر المنطقة، بهدف تأمين احتياجاتها الأساسية، والتخفيف من الأعباء المترتبة جراء الظروف الراهنة.

وأشار العبود إلى أن هذه الحملة تُنفذ بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتأتي في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدة لأكثر من 300 عائلة متضررة في منطقة حويجة صكر.

وأكد العبود استمرار الفرق الإغاثية في متابعة أوضاع الأهالي، وتقديم الدعم اللازم لهم، مشدداً على مواصلة تنفيذ التدخلات الإنسانية لتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة في المناطق المتأثرة بشكل مستمر.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية المبذولة لدعم الأسر المتضررة، والتخفيف من آثار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، الذي أدى خلال الأيام الماضية إلى غمر عدد من المناطق السكنية والزراعية القريبة من مجرى النهر.

