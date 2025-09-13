وصول باخرتين محملتين بـ 31 ألف طن قمح إلى مرفأ طرطوس لتعزيز الأمن الغذائي الوطني

طرطوس-سانا

وصلت اليوم إلى مرفأ طرطوس باخرتان محملتان بـ 31,570 طناً من مادة القمح، لصالح المؤسسة السورية للحبوب، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وضمان استمرارية تأمين مادة الدقيق للمخابز في مختلف المحافظات.

وخلال جولة تفقدية لعملية التفريغ، أكد مدير المرفأ أحمد خليل أن إدارة المرفأ تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتسريع عمليات الاستلام، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى تجاوز أي عقبات قد تعترض سير العمل.

وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البحرية، أن الباخرة الأولى تحمل 21,300 طناً من القمح وتُفرغ مباشرة في الصوامع داخل المرفأ، فيما تُنقل الكميات الأخرى عبر الشاحنات إلى المراكز المعتمدة، أما الباخرة الثانية، التي تحمل 10,270 طن، فتُفرغ حمولتها عبر خطوط السكك الحديدية، ما يتيح إيصال القمح مباشرة إلى صوامع الحبوب في المحافظات.

ويأتي هذا الشحن ضمن سلسلة توريدات مستمرة إلى مرفأ طرطوس، في إطار جهود الحكومة لتأمين المواد الأساسية للمواطنين، وضمان وصول القمح إلى المطاحن والمراكز المعنية دون تأخير، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني.

ويشكّل وصول شحنات القمح إلى مرفأ طرطوس خطوة مهمة في دعم الأمن الغذائي الوطني، وتؤكد الجهات المعنية استمرار العمل لتأمين المواد الأساسية دون انقطاع أو تأخير، هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار المعيشي.