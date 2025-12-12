فعالية شعبية في حي قنينص باللاذقية تؤكد على الوحدة الوطنية في الذكرى الأولى للتحرير

اللاذقية-سانا

شهد حي قنينص في اللاذقية اليوم فعالية شعبية واسعة بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير، بدعوة من أهالي الحي، تأكيداً لقيم الوحدة الوطنية والوفاء لتضحيات الشهداء الذين صانوا كرامة الوطن.

وعبّر المشاركون عن اعتزازهم بمعاني هذه الذكرى التي أعادت الحرية والكرامة للشعب السوري، مشددين على المضي في مسيرة النهضة الوطنية وصون السيادة والاستقرار، والوفاء لتضحيات أبناء الحي خلال سنوات الثورة.

وقال رئيس لجنة حي الصليبة طلال أسرب في تصريح لمراسل سانا: جئنا لمشاركة أهالي قنينص أفراحهم بالنصر والحرية، وتأكيداً على الوفاء لتضحيات الشهداء، وعهداً على مواصلة العمل وبذل الجهود لبناء سوريا الواحدة الموحّدة.

وأكد وائل عثمان، أحد المشاركين، أن الوفاء لشهداء الثورة عامة ولشهداء حي قنينص خاصة، يفرض علينا جميعاً التمسك بوحدة سوريا التي تجمع أبناءها كافة. فيما عبّر عبد الناصر زكريا القادم من الحفة عن أمله بأن تكتمل أفراح النصر والتحرير بعودة سوريا موحّدة بكامل ترابها الوطني قريباً.

واختُتمت الفعالية بتأكيد الحضور على استمرار العمل الشعبي والمجتمعي لترسيخ قيم التضحية والتكافل والوحدة، والتطلع إلى مستقبل أكثر استقراراً وحرية لكل السوريين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة أنشطة تشهدها محافظة اللاذقية إحياءً لذكرى التحرير التي شكّلت نقطة تحول في مسار النضال الشعبي لبناء سوريا الحرة والمزدهرة، حيث احتفل الشعب السوري بالذكرى الأولى لهذا الحدث بخروج الملايين إلى ساحات المدن والبلدات للتعبير عن فرحهم وأملهم بمستقبل مشرق يملؤه السلام والحرية والازدهار.