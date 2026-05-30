حبوب دير الزور تبدأ استلام الطحين القادم من المحافظات

دير الزور-سانا

باشرت المؤسسة العامة للحبوب فرع دير الزور استلام الحصص التي وجهتها الحكومة والمنظمات دعماً للمحافظة، في حين تواصل المؤسسة أعمال الطحن والتوزيع في الضفتين الشرقية والغربية لنهر الفرات دون انقطاع.

وأوضح معاون أمين مستودع توزيع الدقيق في محافظة دير الزور عبد الله خضر العبد الله لـ سانا، أن كميات الدقيق بدأت بالتوافد إلى المحافظة من عدة محافظات، بينها حماة وحمص وحلب، منذ إعلان الحكومة دعم محافظة دير الزور، بهدف رفد الأهالي وتأمين احتياجاتهم من مادة الدقيق.

وأشار العبد الله إلى أن العمل مستمر على مدار الساعة لتلبية احتياجات الأفران التي لم تتوقف عن الإنتاج، مؤكداً وجود مخزون من المادة، وأن أعمال المؤسسة لم تتوقف رغم الظروف الراهنة.

وبيّن أن ارتفاع منسوب نهر الفرات وما نتج عنه من صعوبات في التنقل بين ضفتي النهر فرض تنظيم العمل على منطقتين منفصلتين، شرق الفرات وغربه، حيث يتم توزيع الدقيق في منطقة الشامية (غرب الفرات) من خلال الإنتاج المحلي للمطاحن العاملة في المحافظة، إضافة إلى الدقيق الوارد من المحافظات الأخرى.

وأضاف العبد الله: إن منطقة شرق الفرات تضم أيضاً مطاحن خاصة، إلى جانب الكميات الواردة من المحافظات الداعمة، مشيراً إلى استمرار عمليات التوزيع لتأمين احتياجات جميع الأفران والمخابز في منطقتي الشامية والجزيرة.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت يوم أمس الجمعة، إرسال 1050 طناً من مادة ‏الطحين إلى محافظة دير الزور، في إطار الإجراءات الحكومية ‏الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي، وضمان استمرار عمل ‏الأفران، وتأمين مادة الخبز للسكان، في ظل الظروف التي تعيشها ‏المحافظة جراء فيضان نهر الفرات ‏وتضرر عدد من المناطق.‏