الحرارة أعلى من معدلاتها والطقس بين الصحو والغائم جزئياً في عموم سوريا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم السبت في أغلب المناطق السورية، لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل.

وبينت الأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً، وفي الليل مائلاً للبرودة بشكلٍ عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والوسطى.

وتكون الرياح جنوبية شرقية في الجزيرة، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/سا أحياناً، وخاصة في المناطق الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد أن تتأثر البلاد اعتباراً من يوم غد الأحد بمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة مع انخفاض على درجات الحرارة، وهبات رياح قوية وهطولات مطرية تتركز على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق12/27
ريف دمشق-القلمون7/19
القنيطرة10/24
درعا10/28
السويداء9/25
حمص12/24
حماة13/27
اللاذقية17/23
طرطوس16/23
حلب12/25
إدلب13/24
دير الزور15/28
الرقة13/25
الحسكة14/25
