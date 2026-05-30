جهود مكثفة لتأمين خروج جميع الأهالي القاطنين في مخيم العريشة بالحسكة

الحسكة-سانا

كثفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة، بالتعاون مع ‏جهات حكومية ومنظمات دولية إنسانية، جهودها لتأمين خروج من تبقى من ‏الأهالي القاطنين في مخيم العريشة للنازحين بهدف إتمام إفراغه وإغلاقه ‏بشكل تام.‏

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة إبراهيم خلف في تصريح ‏لـ سانا اليوم السبت، أن أعداد القاطنين في المخيم بتراجع مستمر، حيث ‏غادر مطلع العام الحالي نحو 75 بالمئة من قاطنيه الذين ينحدرون في ‏غالبيتهم من ريف دير الزور، وعدد من المحافظات الأخرى، لافتاً إلى أنه مع ‏تراجع وتيرة الدعم والخدمات التي كانت تقدم للقاطنين فيه من قبل عدد من ‏المنظمات الدولية والهيئات المحلية، زادت رغبة الأعداد المتبقية في الخروج ‏من المخيم.‏

وأشار خلف إلى أنه تم مؤخراً تشكيل فريق عمل من مديريتي الشؤون ‏الاجتماعية والعمل في محافظتي الحسكة ودير الزور ومفوضية شؤون ‏اللاجئين، والاجتماع مع الأهالي المتبقين بالمخيم أكثر من مرة، ومناقشة سبل ‏تذليل الصعوبات أمام الراغبين بالعودة إلى مناطقهم طوعاً، على أن تعمل ‏مديرية الشؤون الاجتماعية في دير الزور على تقديم كل مساعدة ممكنة لهم ‏بعد مغادرة المخيم والوصول إلى أماكن سكنهم.‏

‏ وأوضح خلف أن 93 أسرة غادرت منذ أسبوعين، ولم يتبق حالياً سوى 20 ‏أسرة، يتم الترتيب لعودتهم الطوعية قريباً إن كانت ظروفهم سانحة، ومن ثم ‏إعلان أن مخيم العريشة أصبح خالياً من أجل إغلاقه.‏

يشار إلى أن مخيم العريشة أنشئ عام 2017 جنوب محافظة الحسكة ‏لاستقبال الأهالي النازحين من الحرب والاضطرابات التي كانت تدور في ‏المنطقة، ولا سيما في ريفي محافظتي دير الزور والرقة حيث استقبل ما يقارب 18 ألف نازح.‏