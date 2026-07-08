الكونغو: ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 1708 حالات

REERB7S5I5IU5HIRJ4CKEOHLCI الكونغو: ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 1708 حالات

كينشاسا-سانا

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى 1708 حالات.

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات قولها في أحدث بياناتها المتعلقة بانتشار الوباء: إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى 1708 حالات، ⁠بينها 580 وفاة.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها الحكومة الكونغولية أمس أشارت إلى تسجيل 1561 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا بينها 506 وفيات.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية أمس من أنّ تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو لا يزال في مرحلة الانتشار، مشيرةً إلى أن الوضع لم يستقر بعد.

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