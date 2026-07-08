المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 8 من تموز 2026

دمشق:

1- معرض بعنوان (إبداع امرأة)، لاتحاد عمال دمشق وريفها وتنظيم لجنة المرأة العاملة، في مبنى الأنشطة الرياضية (عين الكرش)، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2- محاضرة بعنوان (كيف نكون سنداً لا عبئاً – رسالة للأهل في موسم النتائج)، تلقيها الأستاذة سوسن الغبرة، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3- ورشة عمل بعنوان (قيم أطفالنا)، بإشراف الأستاذة حنان الرفاعي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

4- محاضرة بعنوان “تأملات كونية علمية”، يقدمها الأستاذ فايز فوق العادة، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5- فعالية أدبية لنادي الشباب الأدبي بعنوان (نلتقي.. لنرتقي)، يشارك فيها كل من ماريا العايدي، وعبد الهادي زواوي، وجنين مرعي، بإشراف الأستاذة إيمان ليلا، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6- محاضرة بعنوان (التربية تحت الضغط)، تقدمها الدكتورة إيمان بطيخة، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 5:00 عصراً.

7- محاضرة بعنوان (دور المجتمع والأفراد في تحقيق العدالة الانتقالية)، يقدمها المحامي محمد شوربة، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8- محاضرة بعنوان (الشيخ المربي محمد سعيد البرهاني وأعماله في الدعوة)، يقدمها الدكتور أحمد غزلاني ضمن سلسلة الشام حاضنة اللغة العربية، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6 مساءً.

9- معرض فني جماعي بعنوان (1+4)، يقيمه الفنانون سائد سلوم، ويوسف البوشي، وعبد الناصر ونوس، وعهد الناصر رجوب، وسوسن الزعبي، في غاليري زوايا بالقصاع (برج الروس)، الساعة الـ 7:00 مساءً.

10- عرض أفلام “حكاية لعبة 5، سيفن دوجز، صقر وكناريا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1- محاضرة بعنوان (السيرة النبوية – الجزء الخامس)، تقدمها السيدة هيفاء شهاب الدين، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في قطنا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2- محاضرة بعنوان (كيف أكتشف طفلي المتأخر دراسياً)، يقدمها الدكتور آذار عبد اللطيف، في المحطة الثقافية بصحنايا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3- جلسة حوار مفتوح بعنوان (دور الفن في التغيير والتعبير)، يديرها ملتقى نيسان الثقافي بمشاركة الكاتبة والمخرجة آنا عكاش والموسيقية سفانة بقلة وأعضاء من كورال غاردينيا وتناغم، في المركز الثقافي بجرمانا، الساعة الـ 6:30 مساءً.

4- معرض للفنون التشكيلية بعنوان “رسم”، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض الأفلام السورية القصيرة: “سما، هون، عملية سريّة،حان الوقت”، ضمن مهرجان جسور 2، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة ال 7:30 مساءً.

درعا:

أصبوحة شعرية يقدمها الشاعر رفاعي البلخي ويشارك فيها الشاعران راكان البلخي وخالد العماري، في مسرح مركز إنعاش الريف بمدينة نوى، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حمص:

1 – محاضرة بعنوان (نشأة الدولة السورية)، يقدمها الدكتور عبد الرحمن البيطار، في المركز الثقافي بمدينة حمص قاعة سامي الدروبي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – عرض الفيلم السينمائي الإيطالي (سينما باراديسو)، في مركز هارموني في شارع الأظن بمدينة حمص، الساعة الـ 6 مساءً.

3 -حفل موسيقي لعزف مؤلفات الموسيقار العالمي (بيتهوفن)، يقدمه عازف البيانو غزوان زركلي بتنظيم من مؤسسة تراثنا، على خشبة المسرح الأرثوذكسي في مدينة حمص، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة:

1 – نشاط مسرحي ونشاط حركي للأطفال، ضمن أسبوع ثقافة الطفل، في مبنى مديرية الثقافة بمدينة حماة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2- نشاط أدبي وفني للأطفال، ضمن أسبوع ثقافة الطفل في المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – نشاط ترفيهي تفاعلي للأطفال بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس جمعية أصدقاء سلمية، يقيمه فريق “من حارة لحارة” التطوعي، وذلك في مبرة قرية جدوعة بريف حماة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – عرض سينمائي لأربعة أفلام قصيرة للمخرج الراحل باسل شحادة، وهي (هدية صباح السبت، ذاكرة للنسيان، ميلاد مجيد حمص، وأمراء النحل)، في سينما سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1- ورشة تدريبية لتعلم مبادئ الرسم، يدرب فيها الأستاذ عدنان سمعان، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2- ورشة تفاعلية (مسابقات وألعاب ذكاء)، يشرف عليها قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3- معرض فني وحرفي بعنوان (نافذة أمل)، تنظمه مديرية الثقافة بالتعاون مع جمعية البراءة لرعاية المكفوفين، في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4- عرض أفلام الأطفال المدبلجة “حكاية لعبة 4، الديناصور الطيب، وأليس في بلاد العجائب” في سينما كندي طرطوس من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 عصراً.

5- جلسة استماع تراثية لأغاني الفنان صباح فخري، يقدمها قسم التراث الشعبي، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

6- حفل فني يحييه كورال المركز الثقافي العربي في طرطوس (لليافعين) بإشراف الأستاذة آية حطاب، في مسرح المركز، الساعة الـ 5:00 عصراً.

اللاذقية:

1- ورشة عمل للأطفال بعنوان (مهارات حياتية)، يقدمها فريق مهارات الحياة، في دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2- ورشة علوم للأطفال تقدمها المهندسة رزان صقور في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3- نشاط بيئي تفاعلي للأطفال بعنوان (التعرف على أوراق الأشجار)، في قاعة الأنشطة البيئية بالمركز الثقافي العربي في عين الشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4- نشاط تفاعلي تقدمه نجاة أحمد ورانيا محمد في مكتبة الطفل بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5- محاضرة بعنوان “الطفل بين الشدة واللين”، تقدمها الأستاذة خديجة عثمان، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

حلب:

1 – أمسية شعرية بعنوان (أسطورة العشق يا حلب)، بمشاركة الشعراء والفنانين فريد نظاريان، وجيهان كورنعسان، وإبراهيم كسار، وخليفة حوت، وعلي محمد شريف، وتديرها الشاعرة والروائية رولا عبد الحميد، وتتخللها لوحات غنائية بصوت الفنانة سلوى جميل، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – عرض افلام: “أصوات أمّنا، أعيدوها، فاميلي بيزنس، سيفن دوجز، حكاية لعبة، صقر وكناريا”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً لغاية الساعة 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 – ندوة بعنوان (الصلح المجتمعي)، في المحطة الثقافية بمدينة الشعفة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ندوة بعنوان (مهارات الكتابة الإبداعية)، يقدمها الأستاذ حسين الحسين والآنسة هبة الحسين، في المركز الثقافي العربي بالقورية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – أمسية شعرية بعنوان (قصائد من وجع الغربة)، يقدمها الأستاذ إبراهيم العسكر، في المركز الثقافي العربي بصبيخان، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 -محاضرة بعنوان (التجاوز على الأملاك العامة)، يقدمها الأستاذ مروان الحلوم، في صالة المؤسسة الاستهلاكية سابقاً بمدينة العشارة، الساعة الـ 8:00 مساءً.