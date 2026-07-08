أربع ناقلات نفط وغاز تتراجع عن محاولة عبور مضيق هرمز

سنغافورة-سانا

أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركتي التحليلات كبلر ومجموعة بورصات لندن اليوم الأربعاء، أنّ أربع ناقلات نفط وغاز على الأقل تراجعت عن محاولة عبور مضيق هرمز، بعد تجدد الهجمات على سفن في الممر المائي الاستراتيجي، وتزايد المخاوف بشأن السلامة والأمن.

وبحسب البيانات التي أوردتها وكالة “رويترز”، فإنّ ناقلات الغاز الطبيعي المسال، الغارية ودحيل والرويس، كانت جميعها تتحرك ببطء غرباً نحو مضيق هرمز قبل أن تغير مسارها لتبتعد في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، موضحة أن الناقلات الثلاث، التي تديرها شركة قطر للطاقة، كانت فارغة وتتجه نحو مرفق التصدير القطري في راس لفان لتحميل شحنات.

كما أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وكبلر أن ناقلة ترفع العلم الهندي، تحمل مليوني برميل من النفط الخام الكويتي تم تحميلها أواخر الأسبوع الماضي، انعطفت عائدة قبالة طرف عُمان عند مضيق هرمز اليوم الأربعاء.

ويأتي تغيير هذه الناقلات لمسارها بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية وناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار في محيط مضيق هرمز أمس الثلاثاء، عقب تقارير أفادت بأن إيران أطلقت صواريخ على سفن في الممر المائي، مما دفع السلطات البحرية لرفع مستوى التهديد للسفن العابرة للمضيق إلى “شديد”.