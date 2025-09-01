8988 متقدماً يخوضون امتحان قبول الوكلاء في حمص وسط تنظيم تربوي محكم

حمص-سانا

شهدت محافظة حمص اليوم إقبالاً واسعاً على الامتحان الكتابي لقبول الوكلاء في مديرية التربية، حيث بلغ عدد المتقدمين 8988 شخصاً توزعوا على 37 مركزاً امتحانياً في المدينة والريف.

وأوضحت مديرة التربية والتعليم في حمص، الدكتورة ملك السباعي في تصريح لمراسلة سانا، أن الامتحان أُجري في المجمعات التربوية للمتقدمين لصالحها، بينما خُصصت مراكز داخل المدينة للمتقدمين لصالح مدارس المدينة وقرى المركز.

ويعتمد الامتحان على نظام الاختيار من متعدد بدرجة نهائية تبلغ 70، موزعة على أسئلة تربوية (40 درجة)، واللغة العربية، الرياضيات، والثقافة العامة (10 درجات لكل منها)، وسيتم تصحيح الأوراق يدوياً وإعلان النتائج قريباً.

ويُعتبر المتقدم ناجحاً إذا حصل على 35 درجة، لينتقل بعدها إلى مقابلة شفهية من 30 درجة تشمل تقييم الشهادة، عدد أيام الخدمة، والمظهر العام، ويُشترط الحصول على 50 درجة فأكثر في المحصلة النهائية للتأهل، مع أولوية التعيين حسب ترتيب النجاح والمنطقة.

ويُعدّ الامتحان الكتابي خطوة أساسية في مسار قبول الوكلاء في محافظة حمص، وتواصل مديرية التربية جهودها لضمان الشفافية والدقة في التصحيح وإعلان النتائج، ومن المتوقع أن تُسهم هذه العملية في رفد القطاع التعليمي بكوادر مؤهلة خلال العام الدراسي الجديد.

