ورشة تدريبية في حماة حول التواصل المؤسسي الفعال وإدارة التفاعل داخل بيئة العمل

حماة-سانا

تتركز محاور الورشة التدريبية التي تقيمها مديرية التنمية الإدارية في حماة، حول التواصل المؤسسي الفعال وإدارة التفاعل داخل بيئة العمل، وذلك بمشاركة عدد من العاملين في مختلف المديريات والمؤسسات العامة بالمحافظة.

وتتضمن الورشة عدة محاضرات أبرزها مفهوم وأهمية التواصل المؤسسي وأثره على الأداء، وعناصر عملية الاتصال ومعوقات التواصل الداخلي، وأنماط وقنوات الاتصال في بيئة العمل واختيار القناة المناسبة، وتقنيات الاستماع الفعال وكيفية إدارة النقاشات وتوثيق المخرجات، إضافة إلى تنفيذ تطبيقات عملية ومحاكاة لمواقف من بيئة العمل.





وبين رئيس دائرة بناء القدرات في مديرية التنمية الإدارية بحماة ضياء المواس في تصريح لمراسل سانا، أن المتدربين المشاركين في الدورة يشغلون مواقع مديري إدارات ومديريات ورؤساء أقسام ودوائر، وتتطلب طبيعة عملهم الاحتكاك المباشر فيما بينهم، مبيناً أن الهدف من الورشة هو رفع كفاءة العاملين في القطاع العام فيما يتعلق بتطبيق نهج عمل الوزارة.



وأشار المدرب عبدو وليد الحلاق إلى أنه تم التركيز على شرح عدة قضايا تهم المتدربين في عملهم الوظيفي بما يسهم في تحسين جودة وكفاءة العمل الموكل إليهم، مبيناً أن الحقيبة التدريبية للورشة صممت بفعالية وحرفية عالية، لأنها غنية بالمواقف الحياتية وتحاكي احتكاكهم المباشر مع المراجعين ومرؤوسيهم ورؤسائهم في العمل.



وبينت المتدربة هند النعسان رئيس دائرة الرقابة في مديرية الخدمات الفنية بحماة أن للمشاركة أثر إيجابي لجهة التدريب على كيفية التعامل مع الموظفين وتعزيز الكفاءات وتطوير بيئة العمل في المؤسسات العامة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.



يذكر أن الورشة التدريبية التي بدأت أمس الأحد وتستمر لغاية يوم الأربعاء المقبل، يشارك فيها 15 عاملاً من مختلف المؤسسات العامة بحماة.

