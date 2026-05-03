افتتاح محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في قرية الهوتة بريف حلب الغربي

حلب-سانا

افتُتحت اليوم الأحد محطة المياه الجنوبية في قرية الهوتة بريف حلب الغربي، والتي نفذت بالتعاون بين المجلس المحلي والمؤسسة العامة لمياه الشرب بحلب، وبدعم من منظمة “أطباء بلا حدود”.

وأوضح مستشار مدير المؤسسة محمد جمال ديبان، في تصريح لمراسل سانا، أن مشروع المحطة الذي يعمل على نظام الطاقة الشمسية يأتي ضمن سلسلة مشاريع نُفذت في المنطقة، مشيراً إلى أنها تسهم في تزويد عدد كبير من العائلات بالمياه، مع خطط لاستكمال أعمال تأهيل الشبكة والتجهيزات الكهربائية والمدنية بالتعاون مع منظمات داعمة.

بدوره، بيّن خالد عارف جغل، مسؤول العلاقات العامة في منطقة سمعان الشمالية، أن المحطة تخدم أكثر من 7 آلاف نسمة، وتمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الأساسية.

من جانبه، أشار عبد السلام هلال، من سكان القرية، إلى أنهم كانوا يعتمدون سابقاً على صهاريج المياه أو مصادر غير آمنة، فيما أسهمت المحطة الجديدة في إيصال المياه عبر الشبكة العامة بشكل منتظم، ما خفف الأعباء المادية وحسّن الواقع المعيشي للسكان.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن مساعٍ متواصلة لتعزيز البنية التحتية في ريف حلب، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، ولا سيما في قطاع المياه، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأهالي واستقرارهم.