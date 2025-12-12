أمانة برزة والجمعية التنموية التركمانية تحتفلان بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

2M0A4032 أمانة برزة والجمعية التنموية التركمانية تحتفلان بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

دمشق-سانا

نظمت أمانة برزة ولجان أحيائها اليوم، بالتعاون مع الجمعية التنموية التركمانية، احتفالية بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، وذلك في ساحة البانوراما على أوتستراد العدوي في دمشق.

وتضمن برنامج الاحتفالية فقرات مخصصة للمعتقلين المحررين من سجون النظام البائد وكلمة لذوي الشهداء، وعرضاً للخيول إلى جانب فقرات فنية وعروض مسرحية قدمتها جمعيتا “التركمانية” و”صبري عثمان” إضافة إلى تكريم 18 حافظاً للقرآن الكريم من خريجي معهد جامع جعفر الطيّار في برزة البلد.

العمل لرفعة الوطن والارتقاء به

ماهر محمود آغا أمانة برزة والجمعية التنموية التركمانية تحتفلان بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

وأوضح رئيس الجمعية التنموية التركمانية ماهر محمود آغا، في تصريح لـسانا، أن الاحتفالية جرى تنظيمها بمشاركة لجان الأحياء في برزة البلد “الحرية، العباس، المنارة، مساكن برزة، وبساتين أبو جرش” وجاءت للتأكيد على الوحدة الوطنية والتماسك بين أبناء الشعب السوري، والاستعداد للعمل جميعاً لرفعة الوطن والارتقاء به.

من جانبه، رئيس لجنة حي برزة البلد طارق الشايب، بيّن أن الحقبة الطويلة التي وصفها بأنها “أظلمت على سوريا لأكثر من ستين عاماً” انتهت، والسوريون يعيشون اليوم مشاعر فرح لا يمكن وصفها بعد النصر والتحرير، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لإعادة الاعمار وبناء الدولة السورية.

وتشهد مختلف المحافظات السورية فعاليات رسمية وشعبية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، تأكيداً على وحدة الصف والإرادة الوطنية لبناء سوريا جديدة خالية من الفساد والظلم.

2M0A4059 أمانة برزة والجمعية التنموية التركمانية تحتفلان بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
أوقطاي سليمان أمانة برزة والجمعية التنموية التركمانية تحتفلان بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
سلوى فاضل أمانة برزة والجمعية التنموية التركمانية تحتفلان بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
طارق الشايب أمانة برزة والجمعية التنموية التركمانية تحتفلان بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
غونار سليمان أمانة برزة والجمعية التنموية التركمانية تحتفلان بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
موسى أبو ضاهر أمانة برزة والجمعية التنموية التركمانية تحتفلان بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
ضبط 323 كفّاً من الحشيش المخدر و35 ألف حبة كبتاغون في منطقة الزبداني
كلية الشريعة تمنح أول درجة دكتوراه نقدية في التفسير العلمي لخلق الإنسان في القرآن الكريم بالعصر الحديث
ورشة عمل في درعا لمناقشة صياغة مدونة السلوك المهني الإعلامي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدد من قرى القنيطرة ودرعا
شحّ المياه يهدد الزراعة في جبل الأكراد بريف اللاذقية رغم عودة الأهالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك