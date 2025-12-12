أمانة برزة والجمعية التنموية التركمانية تحتفلان بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

دمشق-سانا

نظمت أمانة برزة ولجان أحيائها اليوم، بالتعاون مع الجمعية التنموية التركمانية، احتفالية بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، وذلك في ساحة البانوراما على أوتستراد العدوي في دمشق.

وتضمن برنامج الاحتفالية فقرات مخصصة للمعتقلين المحررين من سجون النظام البائد وكلمة لذوي الشهداء، وعرضاً للخيول إلى جانب فقرات فنية وعروض مسرحية قدمتها جمعيتا “التركمانية” و”صبري عثمان” إضافة إلى تكريم 18 حافظاً للقرآن الكريم من خريجي معهد جامع جعفر الطيّار في برزة البلد.

العمل لرفعة الوطن والارتقاء به

وأوضح رئيس الجمعية التنموية التركمانية ماهر محمود آغا، في تصريح لـسانا، أن الاحتفالية جرى تنظيمها بمشاركة لجان الأحياء في برزة البلد “الحرية، العباس، المنارة، مساكن برزة، وبساتين أبو جرش” وجاءت للتأكيد على الوحدة الوطنية والتماسك بين أبناء الشعب السوري، والاستعداد للعمل جميعاً لرفعة الوطن والارتقاء به.

من جانبه، رئيس لجنة حي برزة البلد طارق الشايب، بيّن أن الحقبة الطويلة التي وصفها بأنها “أظلمت على سوريا لأكثر من ستين عاماً” انتهت، والسوريون يعيشون اليوم مشاعر فرح لا يمكن وصفها بعد النصر والتحرير، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لإعادة الاعمار وبناء الدولة السورية.

وتشهد مختلف المحافظات السورية فعاليات رسمية وشعبية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، تأكيداً على وحدة الصف والإرادة الوطنية لبناء سوريا جديدة خالية من الفساد والظلم.