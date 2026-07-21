وزارة الطوارئ تتسلم ثلاث حفارات هيدروليكية من مؤسسة الآغا خان

دمشق-سانا

وقعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم الثلاثاء، مذكرة استلام ثلاث حفارات هيدروليكية مجنزرة من مؤسسة الآغا خان، في إطار الشراكة الاستراتيجية، واستكمالاً لتنفيذ اتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان في تشرين الأول 2025.

ووقع عن المؤسسة، المدير التنفيذي الدكتور مهند عبيدو، وعن الوزارة معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز، بحضور ممثلين عن الجانبين.

وبموجب المذكرة، تنقل ملكية ثلاث حفارات هيدروليكية مجنزرة، مزودة بنظام متقدم لكفاءة استهلاك الوقود وأنظمة سلامة إلكترونية، إلى الوزارة لاستخدامها في مجالات العمل الإنساني والدفاع المدني وإدارة الكوارث وإعادة التأهيل.

وأكد قزيز أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مؤسسة الآغا خان، بما يسهم في تعزيز القدرة على إدارة المخاطر والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وينعكس إيجاباً على حماية المجتمعات المحلية ودعم جهود التعافي.

من جهته، أوضح الممثل المقيم لشبكة الآغا خان للتنمية في سوريا غطفان عجوب أن تسليم الحفارات يأتي في إطار سعي الشبكة إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير استراتيجيات وخطط وأساليب عمل مشتركة، تمكّن المجتمعات المحلية من الاستعداد الأمثل للطوارئ والكوارث والاستجابة لها وفق أعلى المعايير.

بدوره، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة الآغا خان، الدكتور مهند عبيدو، إلى أن تسليم الحفارات يجسد خطوة جديدة في مسار التعاون العلمي والعملي بين برنامج إدارة الطوارئ في المؤسسة والوزارة، ويؤكد التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة الفاعلة للكوارث، ولا سيما الزلازل والفيضانات، من خلال توفير المعدات والموارد التي تسهم في دعم قدرات فرق الاستجابة والطوارئ.

وتواصل شبكة الآغا خان للتنمية التي تمتد جذورها لأكثر من قرن في العمل الإنساني، نشاطها في سوريا عبر مشاريع خدمية وتنموية تستهدف الإنسان، وتضع التنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها.