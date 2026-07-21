الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في الحرب الروسية الأوكرانية زاد بنسبة 37 %

جنيف-سانا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن عدد المدنيين الذين قُتلوا أو أصيبوا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا زاد بنسبة 37 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ممثّلة بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا دانييل بيل قولها في مؤتمر صحفي في جنيف: “أحصينا 1396 مدنياً أوكرانياً قُتلوا و7978 أصيبوا”، موضحة أنّ هذا العدد يمثّل زيادة قدرها 37 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، ويقارب ضعف المستوى المسجَّل عام 2024.

أما عن روسيا فقالت بيل: “خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، سجّلنا استناداً إلى معلومات من مصادر مفتوحة في روسيا الاتحادية مقتل 250 مدنياً وإصابة 1596، في زيادة نسبتها 121 %”، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

وأشارت بيل إلى أن الخسائر المدنية الناتجة عن الهجمات التي تُنفَّذ بواسطة طائرات مسيّرة قصيرة المدى ارتفعت بنسبة 65 % في روسيا وأوكرانيا.

ودخلت الحرب الروسية ‑ الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد المتبادل في الأشهر القليلة الماضية، حيث تركزت الضربات على منشآت اقتصادية وبُنى حيوية مثل الموانئ ومرافق تخزين الحبوب، ما يسفر عن ارتفاع عدد القتلى والمصابين في صفوف المدنيين من الطرفين.