السورية للحبوب ترفع طاقتها التخزينية وتستلم أكثر من مليونين و400 ألف طن من القمح 

دمشق-سانا



أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أن المؤسسة رفعت طاقتها التخزينية، واستلمت أكثر من مليونين و400 ألف طن من محصول القمح للموسم الحالي، بعد تنفيذ خطة متكاملة شملت تأهيل الصوامع والصويمعات والمستودعات، وتوسيع مراكز الاستلام، وتقديم تسهيلات للمزارعين، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي.



وأوضح العثمان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة استعداداً لاستلام وتخزين محصول القمح لعام 2026 رغم الظروف القاسية وما تعرضت له مرافقها من تهالك نتيجة إهمال النظام البائد لهذا القطاع الحيوي، مبيناً أنها تمكنت من رفع طاقتها التخزينية لاستيعاب الكميات المستلمة حتى الآن والبالغة أكثر من مليونين وأربعمئة ألف طن.

خطة رفع الطاقة التخزينية

وأشار إلى أن خطة رفع الطاقة التخزينية تضمنت تأهيل وصيانة وإعادة تشغيل عدد من الصوامع والصويمعات في مواقع عدرا وقلعة المضيق وصباح الخير وتل حميس وتل علو ودير الزور والبلّيخ ومسكنة ودبسي عفنان والشركراك والمبروكة ونوى، إضافة إلى تأهيل عراءات ومستودعات في خان شيخون وسراقب وبردة والجلبية وغيرها من المراكز بما يضمن استيعاب المحاصيل بصورة آمنة.

84 مركزاً لاستلام القمح في 11 محافظة

وأضاف أن المؤسسة اعتمدت 84 مركزاً لاستلام القمح في 11 محافظة بهدف تخفيف الازدحام خلال عمليات التسليم، كما اتخذت إجراءات إسعافية ولا سيما في محافظتي الرقة والحسكة عبر إحداث مراكز تخزين في العراءات والمستودعات المتوافرة، ومن ثم نقل الكميات إلى الصوامع والمطاحن المتاحة.



ولفت العثمان إلى أن المؤسسة قدمت حزمة من التسهيلات للمزارعين شملت إطلاق منصة إلكترونية لحجز أدوار استلام القمح مسبقاً، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع عمليات الاستلام والحد من الازدحام خلال ذروة الموسم، إضافة إلى تحمل أجور نقل محصول مزارعي المناطق البعيدة، ولا سيما في محافظة الحسكة إلى مراكز الاستلام الداخلية في حمص ودمشق، وتشغيل مركزي مطحنة أم الزيتون في محافظتي السويداء والقنيطرة.



وبيّن أن إجمالي كميات القمح المخزنة لدى المؤسسة حتى تاريخ 18 تموز الجاري بلغ ثلاثة ملايين و314 ألفاً و700 طن، منها مليونان وأربعمئة ألف طن من القمح الجديد المستلم من الفلاحين، و914 ألفاً و700 طن من القمح القديم، موضحاً أن هذه الكميات تتغير بشكل مستمر مع استمرار عمليات الاستلام والطحن لتأمين الدقيق اللازم للمخابز.



وأكد العثمان أن المؤسسة تواصل استلام محصول القمح بالتوازي مع تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة الصوامع والصويمعات بما يضمن استيعاب كامل الكميات الموردة من الفلاحين، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، ودعم الأمن الغذائي في البلاد.



وتعمل المؤسسة السورية للحبوب على تنفيذ خطتها ‌‏لاستلام محصول القمح من المزارعين في مختلف ‌‏المحافظات، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية للتخزين ‌‏عبر إعادة تأهيل الصوامع والمراكز المعتمدة، بما يعزز ‌‏القدرة على استيعاب المحصول، ويدعم الأمن الغذائي ‌‏واستقرار توافر الدقيق للمخابز. ‎