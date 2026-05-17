الشركة العامة لمياه الشرب تعيد ضخ المياه بعد إصلاح آبار متوقفة في ريف حماة

حماة-سانا

أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة، تشغيل عدد من آبار مياه الشرب في بلدة معرشحور وقرية كفراع بعد توقفها لعدة أيام، نتيجة أعطال فنية أدت إلى انقطاع المياه عن الأهالي.

وقال رئيس الوحدة المركزية في الشركة المهندس مازن الحاج الحسن، في تصريح له: إن توقف الآبار تسبب بانقطاع ضخ المياه عن بلدة معرشحور وقرية كفراع، وأن الورشات الفنية التابعة للشركة باشرت أعمالها وأعادت البئر الغربية القديمة والجديدة إلى العمل عقب استكمال الإصلاحات اللازمة، فيما تتواصل الجهود لإعادة البئر الثالثة للخدمة في أقرب وقت.

وأشار الحسن إلى أن الشركة تعمل حالياً على تنظيم أدوار الضخ تدريجياً لضمان عودة الواقع المائي إلى وضعه الطبيعي في البلدتين، مع استمرار المتابعة الفنية لتفادي الأعطال، لضمان استمرارية تزويد الأهالي بالمياه وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة، أطلقت بالتعاون مع منظمة “أوكسفام” الدولية، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي مشروع تأهيل بئر سور المدرسة في بلدة كفرنبودة بريف المحافظة الشمالي الغربي، وتجهيزه بالأنظمة الميكانيكية والكهربائية اللازمة للضخ، إضافة إلى تركيب منظومة طاقة شمسية تضم 100 لوح شمسي بقدرة 620 واطاً لضمان تشغيل مستدام، وتحسين موثوقية الخدمة.

