البحرين تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية وتدين ادعاءات ميليشيا الحوثي

المنامة-سانا

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، بشدة الادعاءات التي أوردتها ميليشيا الحوثي، بشأن فرض السعودية حصاراً على الشعب اليمني، وحظر الملاحة البحرية على المملكة، وما تضمنته من تهديدات تستهدف حرية الملاحة البحرية وأمنها.

واعتبرت الوزارة في بيان لها وفق ما نقلت الوكالة البحرينية أن هذه الادعاءات تشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافاً لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمدنيين، وانتهاكاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت الوزارة، تضامن البحرين الكامل مع السعودية، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن البحرين، وداعمةً ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وشدد البيان على أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، بما يسهم في ضمان أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.

كما جددت الخارجية البحرينية دعمها الجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية التي تقودها السعودية للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216، بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويلبي تطلعات شعبه إلى الأمن والاستقرار والازدهار.

وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت، أمس الإثنين، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما زعمت أنه “حظر” الملاحة البحرية على السعودية.