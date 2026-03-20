هطولات مطرية تعم معظم المحافظات السورية أعلاها 75 مم في عين حلاقيم بريف حماة

شهدت أغلب المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 75 مم في عين حلاقيم بريف حماة.

وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة السورية، اليوم الجمعة، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

في محافظة دمشق: دمشق – المزة 21مم، وقاسيون 25مم، ودوارة البيطرة22 مم، وساحة الحجاز 6.5 مم.

أما في ريف دمشق: الحرمون 34 مم، والزبداني 21 مم، وسرغايا 25 مم، ومضايا 33 مم، وميسلون 18 مم، وقطنا 9.2 مم، والتل 33 مم، والمشرفة 23 مم، وجديدة الشيباني 7 مم، وعسال الورد 24 مم، ومنين 39.5 مم، والجراجير 15 مم، والكسوة 17 مم، والنبك 18 مم، ودوما 16 مم، عقربا 18.5مم، يبرود 17.5 مم، القطيفة 19مم، ومطار دمشق الدولي 6مم.

وفي درعا: نوى 23 مم، وإزرع 32 مم، وتل شهاب 14 مم، والشيخ مسكين 21مم، ومدينة درعا 27 مم، والصنمين 9 مم، والمسيفرة 36 مم، وبصرى 21.5مم.

وكميات الأمطار الهاطلة في السويداء بلغت في: مدينة السويداء 31 مم، وشهبا 32 مم، وصلخد 20 مم، وعين العرب – السويداء 30 مم.

وفي القنيطرة: حضر 73مم، ومدينة القنيطرة 19مم، ونبع الصخر 17 مم.

أما محافظة حمص فبلغت كمية الهطولات المطرية في: الرستن 18.5 مم، العريضة 27 مم، والناصرة 44 مم، وتل دو 19 مم، وتلكلخ 24 مم، ومدينة حمص 15مم، وشين 34 مم، وقلعة الحصن 38 مم، ومرمريتا 45 مم، والمخرم 19 مم، والقصير 21مم، وتدمر 30 مم، والقريتين 34 مم.

وفي محافظة حماة: أفاميا 45 مم، والحميري 22.5 مم، والرصافة 25.2مم، والسقيلبية 30 مم، والكريم 38 مم، وحر بنفسه 10مم، وحماة المدينة 19.1 مم، وربعو 21مم، وشطحة 40 مم، وصوران 18.5 مم، وعين حلاقيم 75 مم، وعين الكروم 55 مم، وكفرزيتا 19.5 مم، ومحردة 19.4 مم، ومصياف 33 مم، ووادي العيون 21 مم، والسلمية والصبورة 16.5 مم، والسعن 26.3 مم، وعقيربات 14 مم.

أما في طرطوس: القدموس 47 مم، والشيخ بدر 29 مم، ومشتى الحلو 57.5 مم، ودريكيش 50مم، وصافيتا 24 مم، والصفصافة 19 مم، ومدينة طرطوس 18 مم، وبانياس 11 مم، وحمام واصل 31.5 مم.

وفي اللاذقية: البهلولية 25مم، والحفة 20مم ، والقرداحة 20 مم ، والقطيلبية 27مم، ومدينة اللاذقية 18.6 مم، والمزيرعة 23مم، وبوقا 22.5 مم، وجبلة – حميميم 22 مم، وربيعة 21.3 مم، وصلنفة 25.3 مم، وقسطل معاف 15 مم، وكسب 28 مم، ووادي قنديل 24 مم.

وبلغت الهطولات المطرية في إدلب، كالتالي: إحسم 48 مم، وإدلب 35 مم، وأرمناز 49 مم، وأريحا 26مم، والبارة 22مم، وإيبلا 40.2 مم، وبداما 25 مم، وجسر الشغور 18.6 مم، وحارم 44 مم، وخان شيخون 17 مم، ودركوش 41مم، وسراقب 32 مم، وسرمدا 43مم، وكفر تخاريم 46 مم، ومحمبل 23.8 مم، ومعرة النعمان 11.8 مم، وأبو الظهور 36.5 مم.

وفي حلب: أعزاز 12 مم، والمسلمية 9 مم، مدينة حلب 6 مم، وحلب – المطار 11 مم، وعفرين 13 مم، والباب 18 مم، والسفيرة 48 مم، وجرابلس وعين العرب – حلب 29 مم ، ومنبج 40 مم، وخناصر 22 مم، ومسكنة 26مم.

أما في الرقة: عين عيسى 6 مم، ومدينة الرقة 40 مم، والسبخة 5 مم، والكرامة 56 مم، والمنصورة 51 مم، وجديدة خابور 12مم.

وفي الحسكة: الجوادية 19.8 مم، والزهيرية 9 مم، والقامشلي 15 مم، والقحطانية 33 مم، والمالكية 18 مم، واليعربية 12 مم، وتل حميس 42 مم، وعامودا 8م، وهيمو 15 مم، وأبو قصايب 12.5 مم، والمناجير 5.7 مم، ورأس العين 1.5 مم، فيما لم ترد كميات الهطولات المطرية في محافظة دير الزور.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على كمية الأمطار الهاطلة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى زيارة المنصة الوطنية السورية للهطولات المطرية “غياث” التي أطلقتها بالتعاون مع مؤسسة “مدد للتنمية وبناء السلام”، عبر الرابط (https://ghiyath.gov.sy/).

وتتأثر سوريا حالياً بمنخفض جوي مترافقاً بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية أدت إلى تشكل سيول وتجمعات مائية واسعة، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.

وحذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر سوريا بمنخفض جوي ثانٍ اعتباراً من فجر يوم غد السبت ومستمر حتى مساء يوم الإثنين، داعية المواطنين للالتزام بالإرشادات الصادرة عن الدائرة حفاظاً على السلامة العامة وضماناً من حصول أي أضرار.