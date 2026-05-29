برنية: المالية تعمل على تأمين ما يلزم لسرعة الاستجابة لآثار ‏فيضان نهر الفرات بدير الزور

دمشق-سانا
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن الوزارة على تواصل مستمر مع الوزراء والمحافظين والجهات المعنية، وتعمل على تأمين كل ما يلزم من احتياجات عاجلة تسهّل سرعة الاستجابة، والتخفيف من الآثار المترتبة على ارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور.
وقال برنية في منشور على صفحته على الفيسبوك اليوم الجمعة: “نتابع أعمال الاستجابة الجارية لارتفاع منسوب نهر الفرات، وما تبذله الوزارات والفرق الميدانية من جهود لحماية الأهالي وتأمين المياه والخبز والخدمات الأساسية”.
وأضاف برنية: “لن نقصر في واجبنا تجاه أهلنا، وستبقى سلامتهم وكرامتهم وأمنهم المعيشي في مقدمة أولوياتنا”.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أعلن في وقت سابق اليوم أن الإحصائية الأولية أظهرت تضرر 2400 عائلة جراء فيضان نهر الفرات في دير الزور، وأن منسوب نهر الفرات الآن ضمن مساره الطبيعي ولا توجد فيضانات جديدة.