برنية: المالية تعمل على تأمين ما يلزم لسرعة الاستجابة لآثار ‏فيضان نهر الفرات بدير الزور

دمشق-سانا‏

أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن الوزارة على تواصل مستمر ‏مع الوزراء والمحافظين والجهات المعنية، وتعمل على تأمين كل ‏ما يلزم من احتياجات عاجلة تسهّل سرعة الاستجابة، والتخفيف من ‏الآثار المترتبة على ارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور.‏

وقال برنية في منشور على صفحته على الفيسبوك اليوم الجمعة: “‏نتابع أعمال الاستجابة الجارية لارتفاع منسوب نهر الفرات، وما ‏تبذله الوزارات والفرق الميدانية من جهود لحماية الأهالي وتأمين ‏المياه والخبز والخدمات الأساسية”.‏

وأضاف برنية: “لن نقصر في واجبنا تجاه أهلنا، وستبقى سلامتهم ‏وكرامتهم وأمنهم المعيشي في مقدمة أولوياتنا”. ‏

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أعلن في وقت ‏سابق اليوم أن الإحصائية ‏الأولية أظهرت تضرر 2400 عائلة ‏جراء فيضان نهر الفرات في دير الزور، وأن منسوب نهر الفرات ‏الآن ضمن مساره الطبيعي ولا توجد ‏فيضانات جديدة.‏