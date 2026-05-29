أهالي أريحا بريف إدلب يحيون الذكرى الـ 11 لتحريرها بفعالية شعبية تؤكد التمسك بقيم الثورة

إدلب-سانا‏

أحيا أهالي مدينة أريحا في ريف محافظة إدلب الجنوبي مساء أمس الخميس، الذكرى الحادية ‏عشرة لتحرير المدينة، بفعالية شعبية، جرى خلالها عرض مراحل الثورة والتحرير، والمعاناة ‏والتضحيات التي قدمت خلال سنوات الحرب والنزوح، وما ارتبط بها من أحداثٍ في تاريخ المدينة.‏

وتجمع المشاركون بالفعالية في ساحة المدينة، ورفعوا الأعلام الوطنية، ورددوا هتافات تستحضر ‏بدايات الحراك الثوري ومرحلة تحرير المدينة عام 2015، مؤكدين التمسك بقيم الثورة، حيث ‏أوضح الناشط الإعلامي عمر البو، أن احتفال هذا العام بذكرى تحرير أريحا يتميز بأنه جاء ‏محملاً بالفرح والأمان لأن كل سوريا تحررت وإحياء الذكرى يهدف إلى تذكير الأجيال الجديدة ‏بمراحل التحرير والتضحيات التي رافقتها، مشيراً إلى أن المشاركة الشعبية الكبيرة تعكس حقيقة أن ‏القيم التي انطلقت لأجلها الثورة لا تزال حاضرةً في وجدان الأهالي.‏

بدوره أشار الشاعر محمد السليمان، إلى أن هذه المناسبة تعني الكثير لأهالي وأبناء المدينة بشكل ‏خاص ولكل السوريين عامة، لافتاً إلى المجزرة التي ارتكبها النظام البائد في معهد لتحفيظ القرآن ‏بالمدينة، وغيرها من الجرائم البشعة التي طالت المدن التي خرجت منها المظاهرات السلمية ضد ‏الظلم والفساد.‏

وعبر عبد المنعم قزموز ويوسف حمامة، عن فرحة الأهالي الغامرة بهذه المناسبة التي تزامنت ‏مع أيام الفرح بعيد الأضحى المبارك، موضحين أن المناسبة التي مر عليها 11 عاماً تمثل ‏محطة سنوية لاستحضار مشاهد البدايات الأولى للثورة، واللقاء بين العائلات التي فرقتها سنوات ‏النزوح، ومؤكدين أن رفع الأعلام والهتافات في شوارع المدينة، يؤكد الشعور بالانتماء والعمل ‏لإعادة بناء سوريا رغم كل التحديات.‏

يذكر أنه قبيل انطلاق فعاليات إحياء ذكرى تحرير مدينة أريحا، انطلقت مسيرةٌ للمركبات على ‏الطريق الدولي ‏M4‎، وسط أجواءٍ احتفالية وحضورٍ لافت من الأهالي.‏

وشكل تحرير الثوار لمدينة أريحا في ريف إدلب في الـ 28 من أيار عام 2015 بعد معارك عنيفة ضد ‏قوات النظام البائد في محيط المدينة وجبل الأربعين، آنذاك، إنهاءً لتواجد النظام المجرم في ‏محافظة إدلب.‏