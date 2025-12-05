كلية العمارة بجامعة دمشق تنظّم جولة علمية لطلابها على مواقع أثرية في معرّة النعمان بريف إدلب

إدلب-سانا

نظمت كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق، بالتعاون مع دائرة آثار معرة النعمان، اليوم، جولة علمية اطلاعية على عدد من المواقع الأثرية في محافظة إدلب.

وشملت الجولة المسجد الكبير ومتحف الفسيفساء الأثري بمدينة معرة النعمان، إضافة إلى مواقع تاريخية أخرى، وذلك بهدف الاطلاع على ما تحمله هذه المواقع من قيمة تاريخية ومعمارية.

وأوضح عماد الدين الحسن من دائرة آثار معرة النعمان في تصريح لـ سانا: أن الجولة تعريفية بما تكتنزه المدينة من مواقع أثرية مهمة، وتهدف إلى وضع الطلبة في صورة الجهود المبذولة حالياً لإحياء وترميم هذه المواقع التي تعرضت لعدة محاولات تخريب.

من جهته، أشار ممثل كلية الهندسة المعمارية زيد عبد الفتاح أن الجولة هي الأولى بعد التحرير إلى محافظة إدلب، وتشمل، إضافة إلى المواقع الأثرية بمدينة معرة النعمان، زيارة موقعي سرجيلا والبارة.

وتحدث عدد من الطلاب عن أهمية الزيارة الجولة الميدانية في معرة النعمان الغنية بمعالمها التاريخية وتعريفهم بشكل دقيق وعميق على تاريخ العمارة القديمة في المنطقة، وخاصة المتحف الأثري ومساعدتهم في وضع تصور حول طريقة مساهمتهم في إعادة تأهيل وترميم المواقع المتضررة.

وكان طلاب كلية السياحة بجامعة دمشق زاروا في الـ 22 الشهر الماضي محافظة إدلب، بهدف الاطلاع على التراث الغني والمعالم التاريخية والمواقع الاثرية في المحافظة.

وتزخر محافظة إدلب بما يقارب ثلث آثار سوريا من حضارات عريقة متعاقبة على المنطقة، من العصر الحجري الحديث وما قبله والعصر البرونزي والعصر الحديدي، إضافة إلى العصور الكلاسيكية، والإغريقية، والرومانية، والبيزنطية، والعصور الإسلامية المبكرة والوسيطة، ما يعكس حجم الإرث الحضاري للمنطقة الضارب في عمق التاريخ، ومكانة سوريا كمركز تفاعل ثقافي بين الشرق والغرب.