وزير الطوارئ وإدارة الكوارث يتابع ميدانياً أعمال الاستجابة لفيضان الفرات في دير الزور

دير الزور-سانا
تفقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعمال الاستجابة الطارئة لفيضان نهر الفرات، والإشراف ميدانياً على عمليات التدعيم وإنشاء السواتر الترابية وإجراءات الحماية والإخلاء في المناطق المتضررة.
وأكد الوزير الصالح في منشور عبر منصة “X” اليوم الجمعة أن سلامة الأهالي في دير الزور والرقة تمثل أولوية قصوى، إلى جانب حماية المحاصيل الزراعية ومصادر رزق المواطنين، مشدداً على أن الجهات المعنية تواصل جهودها للتعامل مع الحالة الطارئة وتخفيف آثارها.
وقال الصالح: “لم ولن ندخر جهداً حتى تكونوا بأمان ونتجاوز جميعاً كسوريين هذه الحالة الطارئة”.
وتشهد مناطق على امتداد نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة ارتفاعاً في منسوب المياه خلال الأيام الماضية، ما استدعى استنفار فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية لاتخاذ إجراءات احترازية، شملت تدعيم السواتر الترابية ومراقبة المناطق المهددة وتأمين عمليات الإخلاء عند الضرورة، بهدف الحد من الأضرار وحماية السكان والممتلكات.