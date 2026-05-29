وزير الطوارئ وإدارة الكوارث يتابع ميدانياً أعمال الاستجابة لفيضان الفرات في دير الزور

دير الزور-سانا

تفقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعمال الاستجابة الطارئة لفيضان نهر الفرات، والإشراف ميدانياً على ‏عمليات التدعيم وإنشاء السواتر الترابية وإجراءات الحماية والإخلاء في المناطق المتضررة.‏

وأكد الوزير الصالح في منشور عبر منصة “‏X‏” اليوم الجمعة أن سلامة الأهالي في دير الزور والرقة تمثل أولوية قصوى، ‏إلى جانب حماية المحاصيل الزراعية ومصادر رزق المواطنين، مشدداً على أن الجهات المعنية تواصل جهودها للتعامل مع ‏الحالة الطارئة وتخفيف آثارها.‏

وقال الصالح: “لم ولن ندخر جهداً حتى تكونوا بأمان ونتجاوز جميعاً كسوريين هذه الحالة الطارئة”.‏

وتشهد مناطق على امتداد نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة ارتفاعاً في منسوب المياه خلال الأيام الماضية، ما ‏استدعى استنفار فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية لاتخاذ إجراءات احترازية، شملت تدعيم السواتر الترابية ‏ومراقبة المناطق المهددة وتأمين عمليات الإخلاء عند الضرورة، بهدف الحد من الأضرار وحماية السكان والممتلكات.‏