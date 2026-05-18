تنظيم 50 ضبطاً بحق مخالفات دوائية في الرقة

الرقة-سانا‏

أعلنت دائرة الرقابة الدوائية في مديرية الصحة بمحافظة ‏الرقة، تنظيم 50 ضبطاً بحق ‏مخالفات دوائية متنوعة منذ ‏إعادة تفعيل الدائرة قبل نحو شهر ونصف الشهر، وذلك ‏في ‏إطار تكثيف الجولات التفتيشية على الصيدليات ‏ومستودعات الأدوية في المحافظة‎.‎

وأوضح رئيس دائرة الرقابة الدوائية في المديرية ‏الصيدلي إبراهيم العيسى في تصريح ‏لمراسل سانا، اليوم ‏الإثنين، أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تمثلت بزيادة ‏أسعار ‏الأدوية، وعدم وجود أذونات فتح نظامية لبعض ‏الصيدليات، إضافةً إلى عدم تواجد ‏الصيدلي المسؤول ‏على رأس عمله‎.‎

وبيّن العيسى أن اللجان التابعة لدائرة الرقابة الدوائية تنفذ ‏جولات تفتيشية مفاجئة بشكل ‏مستمر على الصيدليات ‏ومستودعات الأدوية، للتأكد من الالتزام بالأنظمة ‏والتعليمات ‏الدوائية المعتمدة، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم ‏ضبوط بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات ‏القانونية ‏المناسبة بحسب نوع المخالفة وحجمها، والتي تتراوح بين ‏الإحالة إلى المجالس ‏التأديبية والإغلاق والتشميع وفق ‏القانون‎.‎

ولفت العيسى إلى أن الدائرة تدرس حالياً تشكيل لجان ‏فرعية في مختلف مناطق وريف ‏محافظة الرقة، بهدف ‏تعزيز الرقابة الدوائية، ومتابعة عمل الصيدليات ‏والمستودعات ‏بشكل مباشر، والحد من المخالفات بما ‏يسهم في حماية صحة المواطنين وتنظيم القطاع ‏الدوائي ‏في المحافظة‎.‎

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مديرية صحة الرقة ‏لإعادة ضبط القطاع الدوائي، ‏وتعزيز الرقابة على تداول ‏الأدوية، بما يضمن سلامة المواطنين، وتوفير الخدمات ‌‏الصحية وفق الأصول والقوانين الناظمة‎.‎