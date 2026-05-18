تنظيم 50 ضبطاً بحق مخالفات دوائية في الرقة

الرقة-سانا
أعلنت دائرة الرقابة الدوائية في مديرية الصحة بمحافظة الرقة، تنظيم 50 ضبطاً بحق مخالفات دوائية متنوعة منذ إعادة تفعيل الدائرة قبل نحو شهر ونصف الشهر، وذلك في إطار تكثيف الجولات التفتيشية على الصيدليات ومستودعات الأدوية في المحافظة.
وأوضح رئيس دائرة الرقابة الدوائية في المديرية الصيدلي إبراهيم العيسى في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تمثلت بزيادة أسعار الأدوية، وعدم وجود أذونات فتح نظامية لبعض الصيدليات، إضافةً إلى عدم تواجد الصيدلي المسؤول على رأس عمله.
وبيّن العيسى أن اللجان التابعة لدائرة الرقابة الدوائية تنفذ جولات تفتيشية مفاجئة بشكل مستمر على الصيدليات ومستودعات الأدوية، للتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات الدوائية المعتمدة، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب نوع المخالفة وحجمها، والتي تتراوح بين الإحالة إلى المجالس التأديبية والإغلاق والتشميع وفق القانون.
ولفت العيسى إلى أن الدائرة تدرس حالياً تشكيل لجان فرعية في مختلف مناطق وريف محافظة الرقة، بهدف تعزيز الرقابة الدوائية، ومتابعة عمل الصيدليات والمستودعات بشكل مباشر، والحد من المخالفات بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتنظيم القطاع الدوائي في المحافظة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مديرية صحة الرقة لإعادة ضبط القطاع الدوائي، وتعزيز الرقابة على تداول الأدوية، بما يضمن سلامة المواطنين، وتوفير الخدمات الصحية وفق الأصول والقوانين الناظمة.