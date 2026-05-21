الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تستبدل 6 محولات كهربائية لتحسين استقرار الشبكة

IMG 20260521 WA0003 الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تستبدل 6 محولات كهربائية لتحسين استقرار الشبكة

ريف دمشق-سانا

أنجزت الكوادر الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق استبدال 6 محولات معطوبة بمحولات جديدة وذلك لتأمين التيار الكهربائي للمشتركين بالشكل الأمثل وتحسين وثوقية الشبكة في عدة مناطق.

IMG 20260521 WA0002 الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تستبدل 6 محولات كهربائية لتحسين استقرار الشبكة

وذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس، أن كوادرها الفنية استبدلت محولتين كهربائيتين باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركزي تحويل “جرمانا 25″ و”حفير 15”.

ولفتت الشركة إلى أن ورشاتها انتهت من استبدال ثلاث محولات كهربائية باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في كل من مراكز تحويل “عربين – المصري”، “مضايا – العرقوب”، و”المنصورة 5″، إضافة لاستبدال محولة باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل “حرستا – القنطرة”.

IMG 20260521 WA0004 1 الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تستبدل 6 محولات كهربائية لتحسين استقرار الشبكة

وتأتي أعمال الشركة ضمن خطتها لرفع كفاءة مراكز التحويل، ومعالجة الاختناقات الفنية على مراكز التحويل التي تعاني أحمالاً زائدة، بما يسهم في توزيع الأحمال بشكل متوازن.

IMG 20260521 WA0001 1 الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تستبدل 6 محولات كهربائية لتحسين استقرار الشبكة

وكانت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أنجزت يوم الإثنين الماضي تركيب وزيادة استطاعة ‏واستبدال عدة محولات كهربائية في عربين وزملكا وداريا وحرستا بريف ‏دمشق، وذلك ضمن خطتها في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية في تلك المناطق‎.‎

الوزيرة قبوات تلتقي أعضاء المنظمات والجمعيات الأهلية والعاملين في مديرية الشؤون الاجتماعية في حمص
وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية
قافلة مساعدات للهلال الأحمر العربي السوري تتوجه إلى السويداء
تواصل أعمال تأهيل جسر الرستن وتمديد فترة التنفيذ حتى شباط القادم
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك