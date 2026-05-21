الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق تستبدل 6 محولات كهربائية لتحسين استقرار الشبكة

ريف دمشق-سانا

أنجزت الكوادر الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق استبدال 6 محولات معطوبة بمحولات جديدة وذلك لتأمين التيار الكهربائي للمشتركين بالشكل الأمثل وتحسين وثوقية الشبكة في عدة مناطق.

وذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس، أن كوادرها الفنية استبدلت محولتين كهربائيتين باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركزي تحويل “جرمانا 25″ و”حفير 15”.

ولفتت الشركة إلى أن ورشاتها انتهت من استبدال ثلاث محولات كهربائية باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في كل من مراكز تحويل “عربين – المصري”، “مضايا – العرقوب”، و”المنصورة 5″، إضافة لاستبدال محولة باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل “حرستا – القنطرة”.

وتأتي أعمال الشركة ضمن خطتها لرفع كفاءة مراكز التحويل، ومعالجة الاختناقات الفنية على مراكز التحويل التي تعاني أحمالاً زائدة، بما يسهم في توزيع الأحمال بشكل متوازن.