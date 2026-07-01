المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 3.2 شرق حماة

20 المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 3.2 شرق حماة

دمشق-سانا

سجلت محطات المركز الوطني للزلازل اليوم الأربعاء، الساعة 01:15 بالتوقيت المحلي هزة ‏أرضية قدرها‎3.2 ‌‏ على مقياس ريختر، وعلى عمق 11.5 كم شرق حماة 41 كم، وقد شعر ‏بها بعض سكان المنطقة‎.‎

وحسب ما ذكره المركز الوطني للزلازل في صفحته على فيسبوك، فإن الهزة حدثت على ‏فوالق فرعية تابعة لنطاق الطي التدمري.‏

وكان المركز الوطني للزلازل قد حذر في 22 أيار الماضي، من أن سكان مناطق شمال وشمال ‏غرب سوريا قد يشعرون ببعض الهزات وبشكل متكرر نتيجة النشاط الزلزالي المستمر في ‏المنطقة، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطيا التركية، وبلغت قوته آنذاك 5.6 ‏درجات.‏

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدين حملة التجنيد الإجباري لقوات “قسد” بحق المدنيين والأطفال
درجات الحرارة حول معدلاتها والطقس صحو وحار نسبياً في معظم ‏المناطق السورية
المركز الوطني للزلازل يواصل صيانة محطات الرصد وتوسيع الشبكة لمراقبة النشاط الزلزالي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي
افتتاح معرض الخط العربي في سلحب بريف حماة بمناسبة يوم التحرير وشهر اللغة العربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك