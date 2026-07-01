المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 3.2 شرق حماة

دمشق-سانا

سجلت محطات المركز الوطني للزلازل اليوم الأربعاء، الساعة 01:15 بالتوقيت المحلي هزة ‏أرضية قدرها‎3.2 ‌‏ على مقياس ريختر، وعلى عمق 11.5 كم شرق حماة 41 كم، وقد شعر ‏بها بعض سكان المنطقة‎.‎

وحسب ما ذكره المركز الوطني للزلازل في صفحته على فيسبوك، فإن الهزة حدثت على ‏فوالق فرعية تابعة لنطاق الطي التدمري.‏

وكان المركز الوطني للزلازل قد حذر في 22 أيار الماضي، من أن سكان مناطق شمال وشمال ‏غرب سوريا قد يشعرون ببعض الهزات وبشكل متكرر نتيجة النشاط الزلزالي المستمر في ‏المنطقة، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطيا التركية، وبلغت قوته آنذاك 5.6 ‏درجات.‏