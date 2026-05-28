إعادة تأهيل 9 مخابز في دمشق بدعم دولي وتشاركي لتحسين جودة الخبز

دمشق-سانا
أكد مدير فرع مخابز دمشق في المؤسسة السورية للمخابز أحمد إسماعيل أن المؤسسة أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال إعادة تأهيل 9 مخابز في مدينة دمشق، منها 6 مخابز بدعم من منظمات إنسانية دولية، و3 مخابز ضمن إطار التعاون التشاركي مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحسين جودة الخبز ورفع كفاءة الإنتاج.
وأوضح إسماعيل في تصريح لـمراسل سانا أن أعمال التأهيل شملت مخبز الوحدة في ركن الدين، ومخبز المزة 3، ومخبز الإطفائية، ومخبز برزة 1، ومخبز ابن العميد، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد إعادة تأهيل مخبز قبر عاتكة، إضافة إلى تأهيل ثلاثة مخابز أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص، هي مخبز مزة الآلي، ومخبز برزة الجديد، ومخبز العدوي.
وبين إسماعيل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح المنظومة المتكاملة للمخابز التي كانت تعاني من التهالك خلال السنوات الماضية، بما يسهم في تحسين جودة الرغيف وتقديمه للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.
ولفت إلى أن معظم مخابز المؤسسة كانت تعاني من واقع فني مترد، مؤكداً أن الواقع الفني الجديد للمخابز سيسهم في رفع مستوى الالتزام بمعايير سلامة الغذاء، مع بدء تطبيق خطة تدريجية للرقابة الذاتية داخل المخابز، لضمان سلامة المنتج من خلال الالتزام بممارسات التصنيع والتخزين الجيد، وحماية المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج.
وتواصل المؤسسة السورية للمخابز تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المخابز في عدد من المحافظات، بهدف تحسين الواقع الفني ورفع كفاءة الإنتاج وجودة الرغيف، بالتوازي مع تطبيق إجراءات رقابية ومعايير سلامة غذائية داخل خطوط الإنتاج، بما يسهم في تعزيز استقرار إنتاج مادة الخبز وتقديمها للمواطنين وفق مواصفات أفضل.