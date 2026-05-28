إعادة تأهيل 9 مخابز في دمشق بدعم دولي وتشاركي لتحسين جودة الخبز

دمشق-سانا‏

أكد مدير فرع مخابز دمشق في المؤسسة السورية للمخابز أحمد إسماعيل أن المؤسسة أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال ‏إعادة تأهيل 9 مخابز في مدينة دمشق، منها 6 مخابز بدعم من منظمات إنسانية دولية، و3 مخابز ضمن إطار التعاون ‏التشاركي مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحسين جودة الخبز ورفع كفاءة الإنتاج‎.‎

وأوضح إسماعيل في تصريح لـمراسل سانا أن أعمال التأهيل شملت مخبز الوحدة في ركن الدين، ومخبز المزة 3، ومخبز ‏الإطفائية، ومخبز برزة 1، ومخبز ابن العميد، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد إعادة تأهيل مخبز قبر عاتكة، إضافة إلى ‏تأهيل ثلاثة مخابز أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص، هي مخبز مزة الآلي، ومخبز برزة الجديد، ومخبز العدوي‎.‎

وبين إسماعيل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح المنظومة المتكاملة للمخابز التي كانت تعاني من التهالك ‏خلال السنوات الماضية، بما يسهم في تحسين جودة الرغيف وتقديمه للمواطنين بأفضل صورة ممكنة‎.‎

ولفت إلى أن معظم مخابز المؤسسة كانت تعاني من واقع فني مترد، مؤكداً أن الواقع الفني الجديد للمخابز سيسهم في رفع ‏مستوى الالتزام بمعايير سلامة الغذاء، مع بدء تطبيق خطة تدريجية للرقابة الذاتية داخل المخابز، لضمان سلامة المنتج من ‏خلال الالتزام بممارسات التصنيع والتخزين الجيد، وحماية المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج‎.‎

وتواصل المؤسسة السورية للمخابز تنفيذ خطط إعادة تأهيل وتطوير المخابز في عدد من المحافظات، بهدف تحسين الواقع ‏الفني ورفع كفاءة الإنتاج وجودة الرغيف، بالتوازي مع تطبيق إجراءات رقابية ومعايير سلامة غذائية داخل خطوط الإنتاج، ‏بما يسهم في تعزيز استقرار إنتاج مادة الخبز وتقديمها للمواطنين وفق مواصفات أفضل‎.‎