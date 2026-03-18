منخفض جوي ماطر بمعظم مناطق سوريا يبدأ مساء اليوم ويستمر حتى الجمعة

دمشق-سانا

تتأثر سوريا، بدءاً من مساء اليوم الأربعاء حتى مساء الجمعة، بمنخفض جوي يترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة، تترافق بالعواصف الرعدية أحياناً.

وأوضحت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في تحذير جوي نشرته أمس الثلاثاء أن ذروة الفعالية الجوية تكون مع ساعات منتصف ليلة الخميس وحتى فجر الجمعة، فيما تشهد مناطق الساحل وجبالها، والقامشلي والمالكية في محافظة الحسكة أمطاراً غزيرة، و هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة في ريف حمص، وحماة، وحلب الغربي، وريف إدلب الشمالي، والغربي.

وأضافت الدائرة: إن هطولات مطرية متوسطة تغزر أحياناً في بقية مناطق إدلب، وحلب، وحماة، ومدينة حمص، وريفها الشمالي، وريف دمشق الغربي، والقنيطرة، وغرب درعا، وشمال وشرق دير الزور والحسكة، وشمال الرقة، لافتة إلى أن المنخفض سيترافق أيضاً مع حركة الرياح النشطة والقوية خلال فترة تأثير المنخفض، تؤدي لإثارة الأتربة، والغبار في المناطق الشرقية والجزيرة.

ودعت دائرة الإنذار المبكر المواطنين إلى الابتعاد عن:

-مجاري الأودية والمنخفضات أثناء الهطولات المطرية الغزيرة، وعدم الاقتراب منها.

-عدم استخدام الهواتف المحمولة خلال العواصف الرعدية.

-عدم الوقوف قرب الأشجار وأبراج الكهرباء أثناء العواصف أو في المناطق التي تشهد رياحاً قوية.

-الابتعاد عن الجدران والمباني المتصدعة والآيلة للسقوط، وتثبيت الأشياء القابلة للتطاير.

-ارتداء الكمامات في المناطق التي تشهد أجواء مغبرة.

-تخفيف السرعة على الطرقات أثناء الهطولات المطرية، والقيادة بحذر في الأجواء المغبرة.

يذكر أن معظم مناطق سوريا تأثرت فجر السبت الماضي بمنخفض جوي ترافق مع هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة، وعواصف رعدية قوية.