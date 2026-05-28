مدير مؤسسة المياه بدير الزور يكشف لـسانا آخر تطورات فيضان الفرات ‌‏‌‏‌‏ويعلن خطة احترازية ‏

دير الزور-‏ سانا

كشف مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور ‌‏‌‏‌‏أحمد الموسى ‏آخر التطورات المتعلقة بفيضان نهر الفرات، معلناً عن خطة ‌‏احترازية لتأمين مياه الشرب في حال تعرضت مدينة دير الزور لأضرار ‌‏أكبر‎.‎

وقال الموسى لمراسل سانا: إن نهر الفرات يشهد ارتفاعاً في ‌‏‌‏المنسوب بشكل ‏عال جداً وصل ما يقارب 3 أمتار عمودياً وتجاوز 40 متراً ‌‏أفقياً ما أدى ‏لتضرر الجسور وعدد من وحدات المياه والمنازل.‏

وأضاف: قمنا بوضع سواتر ترابية وعزل محطات المياه حيث خرج عدد ‌‏‌‏منها من الخدمة، كما قمنا بإخلائها من الأجهزة الكهربائية والميكانيكية ‌‏لمواقع ‏آمنة.‏

خطة احترازية



ومع احتمالية بقاء ارتفاع منسوب المياه لأيام أخرى‎، ‌‎أكد مدير المؤسسة أنه ‌‏‌‏تم وضع خطة احترازية عبر تجهيز محطات طريق الشام الخامية وضخها ‌‏باتجاه ‌‏محطة الصافية في المحطة الرئيسية بدير الزور.‏

‏ووفق الخطة التي ستطبق في حال تعرض المدينة لأضرار أكبر، سيتم ‏تقسيم ‏المدينة لقطاعات على أحياء وضخ ‏مياه الشرب للأحياء ‏تباعاً.‏

وطالب مدير المؤسسة المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه في ‏الوقت ‌‏‌‏الحالي، والتأكد من ملء خزانات المياه في ‏المنازل تحسباً لأي طارئ.‏

وكانت مؤسسة المياه في دير الزور أعلنت أمس خروج ‌‏محطة الشميطية من ‏الخدمة، بينما عملت الورشات الفنية على ‏تفكيك ‌‏تجهيزات محطات زغير ‏شامية ومسرب ومعدان في الريف الغربي ‏تمهيداً ‌‏لإخراجها من الخدمة، ‏وحمايتها من استمرار ارتفاع منسوب فيضان النهر.‏

كما أعلن الدفاع المدني السوري عن وفاة ثلاثة أطفال غرقاً أثناء السباحة ‌‏في ‌‏‌‏نهر الفرات، اثنان منهما في قرية الخريطة‏ والثالث في قرية الزغيّر‏ ‌‏بريف ‌‏‌‏دير الزور، بينما هناك طفل رابع لا يزال مفقوداً.‏

‏

يشار إلى أن لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور أصدرت خلال اليومين ‌‏‌‏الأخيرين، ‌‏تحذيرات بضرورة الابتعاد عن السرير النهري وإخلاء الحوايج ‌‏‌‏النهرية، ‌‏وضرورة عدم السباحة في النهر، ومنع استخدام العبارات النهرية ‌‏‌‏تجنباً لأي ‌‏كارثة قد يتسبب بها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.‏