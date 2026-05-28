مدير مؤسسة المياه بدير الزور يكشف لـسانا آخر تطورات فيضان الفرات ‌‏‌‏‌‏ويعلن خطة احترازية ‏

دير الزور- سانا
كشف مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور أحمد الموسى آخر التطورات المتعلقة بفيضان نهر الفرات، معلناً عن خطة احترازية لتأمين مياه الشرب في حال تعرضت مدينة دير الزور لأضرار أكبر.
وقال الموسى لمراسل سانا: إن نهر الفرات يشهد ارتفاعاً في المنسوب بشكل عال جداً وصل ما يقارب 3 أمتار عمودياً وتجاوز 40 متراً أفقياً ما أدى لتضرر الجسور وعدد من وحدات المياه والمنازل.
وأضاف: قمنا بوضع سواتر ترابية وعزل محطات المياه حيث خرج عدد منها من الخدمة، كما قمنا بإخلائها من الأجهزة الكهربائية والميكانيكية لمواقع آمنة.
خطة احترازية
ومع احتمالية بقاء ارتفاع منسوب المياه لأيام أخرى، أكد مدير المؤسسة أنه تم وضع خطة احترازية عبر تجهيز محطات طريق الشام الخامية وضخها باتجاه محطة الصافية في المحطة الرئيسية بدير الزور.
ووفق الخطة التي ستطبق في حال تعرض المدينة لأضرار أكبر، سيتم تقسيم المدينة لقطاعات على أحياء وضخ مياه الشرب للأحياء تباعاً.
وطالب مدير المؤسسة المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه في الوقت الحالي، والتأكد من ملء خزانات المياه في المنازل تحسباً لأي طارئ.
وكانت مؤسسة المياه في دير الزور أعلنت أمس خروج محطة الشميطية من الخدمة، بينما عملت الورشات الفنية على تفكيك تجهيزات محطات زغير شامية ومسرب ومعدان في الريف الغربي تمهيداً لإخراجها من الخدمة، وحمايتها من استمرار ارتفاع منسوب فيضان النهر.
كما أعلن الدفاع المدني السوري عن وفاة ثلاثة أطفال غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات، اثنان منهما في قرية الخريطة والثالث في قرية الزغيّر بريف دير الزور، بينما هناك طفل رابع لا يزال مفقوداً.
يشار إلى أن لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور أصدرت خلال اليومين الأخيرين، تحذيرات بضرورة الابتعاد عن السرير النهري وإخلاء الحوايج النهرية، وضرورة عدم السباحة في النهر، ومنع استخدام العبارات النهرية تجنباً لأي كارثة قد يتسبب بها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.