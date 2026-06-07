انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت عن بعض أحياء ‏مدينة ‏طرطوس ‏

طرطوس-سانا‏

أعلنت الشركة السورية للاتصالات فرع طرطوس ‌‏اليوم الأحد، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت ‌‏عن المشتركين في ‏بعض أحياء المدينة، مبينة أن ‏الانقطاع كان بسبب ظروف ‏خارجة عن إرادتها‎.‎

وأوضح مصدر في الشركة في تصريح لـ سانا اليوم ‌‏الأحد، أن الخدمة انقطعت في شارع الثورة والشارع ‌‏العريض ‏والكورنيش البحري بمدينة طرطوس ‌‏لظروف خارجة عن إرادتها، مشيراً إلى أن الشركة ‌‏تهيب بالأهالي التعاون والإبلاغ ‏عن أي أعمال ‌‏مشبوهة تتعلق بالسرقة أو تخريب للكابلات‎.‎

وتوجهت الشركة إلى المشتركين بالشكر على التفهم ‌‏والتعاون، وتؤكد أنها تبذل أقصى الجهود لإعادة ‌‏الخدمات في أقرب وقت‎.‎

وتبذل كوادر الشركة جهوداً كبيرة لمتابعة إصلاح ‌‏الأعطال التي تسببت بها أعمال السرقة التي تشهدها ‌‏مناطق مختلفة من ‏المحافظة، وذلك لضمان استمرار ‌‏خدمات الاتصالات والإنترنت وتقديم أفضل ‌‏الخدمات للمشتركين‎.‎

وتعرض قطاع الاتصالات في معظم المحافظات ‌‏السورية للتخريب والنهب والسرقة خلال سنوات ‌‏النظام البائد، ما أدى إلى ‏ضعف شبكة الاتصالات ‌‏بمختلف أنواعها، وتعمل شركة الاتصالات السورية ‌‏على تنفيذ أعمال صيانة لمكونات الشبكة ‏بهدف ‌‏تأمين الخدمات للمؤسسات والمواطنين‎.‎