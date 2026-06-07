انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت عن بعض أحياء ‏مدينة ‏طرطوس ‏

طرطوس-سانا
أعلنت الشركة السورية للاتصالات فرع طرطوس اليوم الأحد، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن المشتركين في بعض أحياء المدينة، مبينة أن الانقطاع كان بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.
وأوضح مصدر في الشركة في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الخدمة انقطعت في شارع الثورة والشارع العريض والكورنيش البحري بمدينة طرطوس لظروف خارجة عن إرادتها، مشيراً إلى أن الشركة تهيب بالأهالي التعاون والإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة تتعلق بالسرقة أو تخريب للكابلات.
وتوجهت الشركة إلى المشتركين بالشكر على التفهم والتعاون، وتؤكد أنها تبذل أقصى الجهود لإعادة الخدمات في أقرب وقت.
وتبذل كوادر الشركة جهوداً كبيرة لمتابعة إصلاح الأعطال التي تسببت بها أعمال السرقة التي تشهدها مناطق مختلفة من المحافظة، وذلك لضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين.
وتعرض قطاع الاتصالات في معظم المحافظات السورية للتخريب والنهب والسرقة خلال سنوات النظام البائد، ما أدى إلى ضعف شبكة الاتصالات بمختلف أنواعها، وتعمل شركة الاتصالات السورية على تنفيذ أعمال صيانة لمكونات الشبكة بهدف تأمين الخدمات للمؤسسات والمواطنين.