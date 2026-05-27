إخماد حريق كبير اندلع في أرض مزروعة بالقمح والشعير بريف حمص ‏الجنوبي

حمص-سانا
تمكنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حمص اليوم الأربعاء، من إخماد حريق كبير اندلع في أرض مزروعة بالقمح والشعير في المنطقة الواقعة بين قرى دمينة الغربية والضبعة والبويضة بريف حمص الجنوبي.
وذكر الدفاع المدني السوري في بيان نشره على قناته في تلغرام، أن الحريق نشب نتيجة تماس كهربائي من خطوط التوتر العالي، وامتدت النيران بسرعة بسبب حصول تماس في أكثر من موقع وشدة الرياح وطبيعة المحصول الجاف، والتهمت مساحة تقدر بـ 190 دونماً.
وأشار البيان إلى أن فرق المديرية الموجودة في النقطة المتقدمة في قرية الضبعة وبدعم من نقطة الناعم ومركزي الحضارة والوعر بمدينة حمص، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع تمددها لمساحات إضافية.
وتواصل فرق الدفاع المدني السوري جهودها المستمرة في مختلف المحافظات لإخماد العديد من الحرائق.