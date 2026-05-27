إخماد حريق كبير اندلع في أرض مزروعة بالقمح والشعير بريف حمص ‏الجنوبي

حمص-سانا‏

تمكنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حمص اليوم الأربعاء، ‏من إخماد حريق كبير اندلع في أرض مزروعة بالقمح والشعير في المنطقة ‏الواقعة بين قرى دمينة الغربية والضبعة والبويضة بريف حمص الجنوبي‎.‎

وذكر الدفاع المدني السوري في بيان نشره على قناته في تلغرام، أن الحريق ‏نشب نتيجة تماس كهربائي من خطوط التوتر العالي، وامتدت النيران ‏بسرعة بسبب حصول تماس في أكثر من موقع وشدة الرياح وطبيعة ‏المحصول الجاف، والتهمت مساحة تقدر بـ 190 دونماً‎.‎

وأشار البيان إلى أن فرق المديرية الموجودة في النقطة المتقدمة في قرية الضبعة ‏وبدعم من نقطة الناعم ومركزي الحضارة والوعر بمدينة حمص، تمكنت من ‏السيطرة على النيران وإخمادها ومنع تمددها لمساحات إضافية‎.‎

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري جهودها المستمرة في مختلف ‏المحافظات لإخماد العديد من الحرائق‎.‎