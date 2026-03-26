الدفاع المدني: 41 مهمة خلال يوم واحد والاستجابة مستمرة للسيول والفيضانات

تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الاستجابة للتأثيرات الواسعة للمنخفضات الجوية المتتابعة، التي تشهدها المحافظات السورية.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام أن الفرق نفذت 41 استجابة ميدانية في عدة مواقع يوم أمس الأربعاء، منها:

-11 عملية فتح وتعزيل مجارٍ وممرات مائية.

7 عمليات سحب وتصريف للمياه من المنازل والأقبية.

7 جولات تفقد ومراقبة للأماكن المتضررة.

-5 عمليات فتح طرق مقطوعة أو إنشاء طرق جديدة. 6 عمليات إنقاذ واستجابة طارئة.

5 عمليات رفع وتدعيم سواتر ترابية لمنع وصول المياه إلى المنازل.

عملية إخلاء ونقل واحدة، شملت نحو 120 عائلة.

ولفت الدفاع المدني إلى استمرار الاستجابة لفيضانات سبخة المطخ (السيحة) في ريفي حلب وإدلب، حيث لا تزال الفرق تواصل تقديم خدماتها مع استمرار الهطولات المطرية.

أما في محافظة الحسكة التي تشهد أمطاراً غزيرة وفيضانات في نهر الخابور وروافده، نفذت فرق الدفاع المدني استجابات شملت مدينة الحسكة وتل حميس واليعربية والشدادي وتل العريش، وعملت الفرق على:

-إجلاء 120 عائلة، وتسجيل أكثر من 1700 منزل متضرر بشكل كلي وجزئي.

-تسجيل تضرر أكثر من 1450 عائلة، ومئات الهكتارات من الأراضي الزراعية بشكل جزئي نتيجة الفيضانات والسيول وانغمار الأراضي والمحاصيل الزراعية.

-إنشاء ورفع سواتر ترابية بطول أكثر من 8 كم.

-فتح وتعزيل مجاري وقنوات تصريف مياه في 15 موقعاً، وفتح مجرى مائي بجانب جسر غويران لتخفيف فيضان الخابور، وشفط المياه من عشرات المواقع في الطرق والأحياء السكنية، إلى جانب فتح عبارات المياه.

وأكد الدفاع المدني أن الفرق تواصل عمليات الاستجابة للتخفيف من الأضرار وحماية المدنيين.

يُذكر أن سوريا تتأثر حالياً بمنخفض جوي يترافق مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما أدى إلى تشكّل سيول وتجمعات مائية وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق، إضافة إلى تسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.