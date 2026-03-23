قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط سد رويحينة بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين في محيط منطقة سد رويحينة بريف محافظة القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة مشاة للاحتلال مؤلفة من 30 جندياً، توغلت باتجاه منطقة سد رويحينة، وما زالت موجودة في المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.