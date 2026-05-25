لجنة انتخابات مجلس الشعب تعلن النتائج النهائية لدوائر الحسكة ‏والقامشلي والمالكية وعين عرب

الحسكة-حلب- سانا
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الإثنين، قرارين أعلنت بموجبهما النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية، الحسكة والقامشلي والمالكية بمحافظة الحسكة، ودائرة عين عرب بمحافظة حلب.
وأوضحت اللجنة في قناتها عبر التلغرام، أن القرارين صدرا استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسوم رقم 66 لعام 2025، والمرسوم رقم 143 لعام 2025.
ووفق القرار، جاءت النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدائرة الانتخابية بالحسكة بفوز كل من:
إبراهيم مصطفى العلي، وعمر عيسى هايس، وفصلة خضر يوسف.
وفي الدائرة الانتخابية بالقامشلي، فاز كل من: كيم حسين إبراهيم، ورضوان عثمان سيدو، وعبد الحليم خضر العلي، ومحمود ماضي العلي.
أما في الدائرة الانتخابية بالمالكية، فقد فاز كل من: أحمد عبد الله مراد، وعلوان عابد العلي.
وفي الدائرة الانتخابية بعين عرب بمحافظة حلب، فاز كل من: فرهاد أنور شاهين، وشواخ إبراهيم العساف.
وكان المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة اعلن، أنه لم ترد أي طعون بشأن العملية الانتخابية في مناطق الحسكة والقامشلي بمحافظة الحسكة، وعين عرب بمحافظة حلب، بانتهاء الدوام الرسمي اليوم الإثنين 25-5-2026.