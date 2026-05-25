لجنة انتخابات مجلس الشعب تعلن النتائج النهائية لدوائر الحسكة ‏والقامشلي والمالكية وعين عرب

الحسكة-حلب- سانا‏

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم ‏الإثنين، قرارين أعلنت بموجبهما النتائج النهائية لانتخاب أعضاء ‏مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية، الحسكة والقامشلي والمالكية ‏بمحافظة الحسكة، ودائرة عين عرب بمحافظة حلب‎.‎

وأوضحت اللجنة في قناتها عبر التلغرام، أن القرارين صدرا ‏استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسوم رقم 66 ‏لعام 2025، والمرسوم رقم 143 لعام 2025‌.

ووفق القرار، جاءت النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس ‏الشعب في الدائرة الانتخابية بالحسكة بفوز كل من‎:‎

إبراهيم مصطفى العلي، وعمر عيسى هايس، وفصلة خضر ‏يوسف‎.‎

وفي الدائرة الانتخابية بالقامشلي، فاز كل من: كيم حسين ‏إبراهيم، ورضوان عثمان سيدو، وعبد الحليم خضر العلي، ‏ومحمود ماضي العلي‎.‎

أما في الدائرة الانتخابية بالمالكية، فقد فاز كل من: أحمد عبد الله ‏مراد، وعلوان عابد العلي‎.‎

وفي الدائرة الانتخابية بعين عرب بمحافظة حلب، فاز كل من: ‏فرهاد أنور شاهين، وشواخ إبراهيم العساف‎.‎

وكان المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب ‏السوري نوار نجمة اعلن، أنه لم ترد أي طعون بشأن العملية ‏الانتخابية في مناطق الحسكة والقامشلي بمحافظة ‏الحسكة، وعين ‏عرب بمحافظة حلب، بانتهاء الدوام الرسمي اليوم الإثنين ‌‏25-5-2026‌‎.