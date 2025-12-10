المباحث الجنائية في حلب توقف شخصين قتلا امرأة بقصد السرقة

حلب-سانا

ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة حلب القبض على شخصين متهمين بارتكاب جريمة قتل بحق امرأة مسنّة في حي التلل.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أنه خلال التحقيق مع المدعوين “ع. ك” و”د. ب” اعترفا بتسللهما إلى منزل الضحية، منتحلين صفة متطوعين في منظمة إغاثية بقصد السرقة، وأقدما على قتلها بعد أن حاولت مقاومتهما، قبل أن يفرّا من المكان بعد سرقة مصاغها الذهبي وبعض المقتنيات.

وأشارت إلى ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة المتهمين إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون.

