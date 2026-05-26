وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في ‏سوريا ‏

دمشق-سانا‏

توفي شخص، وأصيب 16 آخرون، جراء 76 حريقاً وحادث سير استجابت ‏لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال ‏الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية‎.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بأن فرقه استجابت ‏لـ 8 حوادث سير أسفرت عن وفاة رجل وإصابة 15 آخرين، تم تقديم ‏الإسعافات الأولية لـ 9 منهم، ومن ثم نُقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم ‏إسعاف بقية الإصابات من قبل الأهالي، وأزالت فرق الدفاع المدني آثار ‏الحوادث وأمنت أماكنها‎.‎

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، و‏التأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب ‏السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف ‏المحمول‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 68 حريقاً، منها 18 في المنازل والمحال ‏التجارية، و 50 حريقاً متفرقاً (أعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية)، أسفرت ‏عن حالة اختناق مؤقت لرجل تم تقديم الإسعافات الأولية له في المكان ثم نُقل ‏إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على ‏الماديات‎.‎

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية ‏والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على ‏جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على ‏أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة‎.‎

وقبل يومين، أصيب 21 شخصاً جراء وقوع 62 حريقاً وحادث سير، ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات ‏السورية‎.‎

