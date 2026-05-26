وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في ‏سوريا ‏

دمشق-سانا
توفي شخص، وأصيب 16 آخرون، جراء 76 حريقاً وحادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بأن فرقه استجابت لـ 8 حوادث سير أسفرت عن وفاة رجل وإصابة 15 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 9 منهم، ومن ثم نُقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إسعاف بقية الإصابات من قبل الأهالي، وأزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 68 حريقاً، منها 18 في المنازل والمحال التجارية، و 50 حريقاً متفرقاً (أعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية)، أسفرت عن حالة اختناق مؤقت لرجل تم تقديم الإسعافات الأولية له في المكان ثم نُقل إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الماديات.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وقبل يومين، أصيب 21 شخصاً جراء وقوع 62 حريقاً وحادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.