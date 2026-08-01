مشفى الرقة الوطني يرفع ‏جاهزيته للتعامل مع ضربات الشمس

الرقة-سانا
رفع المشفى الوطني في الرقة جاهزيته الطبية مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لضمان الاستجابة السريعة لحالات ضربة الشمس والإجهاد الحراري، في وقت دعا فيه الأطباء الأهالي للالتزام بالإرشادات الوقائية لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر.
وأوضح رئيس الأطباء المقيمين في المشفى مازن الخليفة في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن المشفى عزز جاهزية قسم الإسعاف والطوارئ منذ بداية فصل الصيف، مع استعداد أقسام الداخلية والإنعاش والعناية المشددة لاستقبال الحالات المتوسطة والحرجة، مشيراً إلى توافر الأدوية والمواد الطبية اللازمة لتعويض السوائل والأملاح وخافضات الحرارة، إضافة إلى جاهزية الكوادر الطبية للتشخيص والتدخل السريع.
وبيّن مشرف قسم الإسعاف الدكتور ضاهر الحبيب، أن معظم حالات ضربة الشمس ترد إلى المشفى خلال ساعات الذروة، وتظهر على المصابين أعراضاً تشمل الصداع وارتفاع حرارة الجسم والدوخة والإرهاق، وقد تتطور إلى فقدان الوعي.
من جانبه، أوضح الطبيب المقيم أحمد رستم، أن الإسعافات الأولية تتمثل باستخدام الكمادات الباردة، مع إعطاء خافضات الحرارة المناسبة وفق الإرشادات الطبية، مؤكداً أن استمرار ارتفاع الحرارة أو تدهور الحالة يتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً يتضمن العلاج الوريدي وتعويض السوائل.
ودعا الأطباء الأهالي إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولا سيما خلال الفترة الممتدة بين ساعات الظهيرة والعصر، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء القبعات والوسائل الواقية، وتجنب ترك الأطفال داخل المركبات، مع مراجعة أقرب مركز صحي أو المشفى فور ظهور أعراض مثل الدوخة أو الغثيان أو ارتفاع حرارة الجسم أو اضطراب الوعي.
وتشهد محافظة الرقة ومحافظات المنطقة الشرقية خلال الفترة الحالية درجات حرارة مرتفعة، تتراوح بين 43 و44 درجة مئوية في الرقة، وهي أعلى من معدلاتها .