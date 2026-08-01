مشفى الرقة الوطني يرفع ‏جاهزيته للتعامل مع ضربات الشمس

الرقة-سانا‏

رفع المشفى الوطني في الرقة جاهزيته الطبية مع ارتفاع درجات الحرارة ‏خلال فصل الصيف، لضمان الاستجابة السريعة لحالات ضربة الشمس ‏والإجهاد الحراري، في وقت دعا فيه الأطباء الأهالي للالتزام بالإرشادات ‏الوقائية لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر.‏

وأوضح رئيس الأطباء المقيمين في المشفى مازن الخليفة في تصريح لـ سانا ‏اليوم السبت، أن المشفى عزز جاهزية قسم الإسعاف والطوارئ منذ بداية ‏فصل الصيف، مع استعداد أقسام الداخلية والإنعاش والعناية المشددة لاستقبال ‏الحالات المتوسطة والحرجة، مشيراً إلى توافر الأدوية والمواد الطبية ‏اللازمة لتعويض السوائل والأملاح وخافضات الحرارة، إضافة إلى جاهزية ‏الكوادر الطبية للتشخيص والتدخل السريع.‏

وبيّن مشرف قسم الإسعاف الدكتور ضاهر الحبيب، أن معظم حالات ضربة ‏الشمس ترد إلى المشفى خلال ساعات الذروة، وتظهر على المصابين ‏أعراضاً تشمل الصداع وارتفاع حرارة الجسم والدوخة والإرهاق، وقد ‏تتطور إلى فقدان الوعي.‏

من جانبه، أوضح الطبيب المقيم أحمد رستم، أن الإسعافات الأولية تتمثل ‏باستخدام الكمادات الباردة، مع إعطاء خافضات الحرارة المناسبة وفق ‏الإرشادات الطبية، مؤكداً أن استمرار ارتفاع الحرارة أو تدهور الحالة ‏يتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً يتضمن العلاج الوريدي وتعويض السوائل.‏

ودعا الأطباء الأهالي إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولا سيما ‏خلال الفترة الممتدة بين ساعات الظهيرة والعصر، والإكثار من شرب المياه ‏والسوائل، وارتداء القبعات والوسائل الواقية، وتجنب ترك الأطفال داخل ‏المركبات، مع مراجعة أقرب مركز صحي أو المشفى فور ظهور أعراض ‏مثل الدوخة أو الغثيان أو ارتفاع حرارة الجسم أو اضطراب الوعي.‏

‏وتشهد محافظة الرقة ومحافظات المنطقة الشرقية خلال الفترة الحالية ‏درجات حرارة مرتفعة، تتراوح بين 43 و44 درجة مئوية في الرقة، وهي ‏أعلى من معدلاتها .

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