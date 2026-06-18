المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 18 من حزيران 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “التوحد – العلامات المبكرة – التشخيص”، تقدمها الدكتورة سهاد بدرة، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 – عرض الأفلام المدبلجة “مدغشقر 3، الفأر الطباخ”، في صالة سينما كندي دمر، من الساعة الـ 4:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – محاضرة بعنوان “من العفن إلى الذهب: الفطريات ثورة مجهولة في الغذاء والصناعة والصحة”، يقدمها الدكتور محمد معمر حقي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

4 – محاضرة بعنوان “كيف أبني ثقة متوازنة بنفسي” تقدمها الأستاذة مودة العقاد في المركز الثقافي العربي بالمزة بالتعاون مع مؤسسة “لديّ أخٌ آخر”، الساعة الـ 5:30 مساءً.

5 – أمسية موسيقية شرقية بعنوان “زاوية شرقية” يحييها الفنان معاذ يوسف في صالة زوايا للفنون بالقصاع (ساحة برج الروس)، الساعة الـ 7:30 مساءً.

6 – عرض أفلام “حكاية لعبة، سفن دوجز، إذ ما، الكراش”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “شخصية وطنية من بلدي” يقدّمها الأستاذ المؤرخ رضوان الأحمر، في قاعة المكتبة بالمركز الثقافي العربي بالتل، الساعة الـ 5:30 مساءً.

2 – محاضرة بعنوان “نقص السمع: الوقاية والعلاج”، تقديم الدكتور عزام السرميني في مقر قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – ندوة حوارية بعنوان “المسؤولية المجتمعية والانتماء… من الانسحاب إلى المشاركة”، يقدمها الأستاذ عبد الله حاج درويش، في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 6:30 مساءً.

حمص:

جلسة مراجعة مادة التربية الإسلامية لطلاب الصف التاسع تقدمها المعلمة يسرى رحمة، في مسرح المركز الثقافي العربي بالقصير، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

طرطوس:

1 – نشاط بعنوان “أشغال يدوية للأطفال” في مقر المركز الثقافي العربي بصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – جلسات تدريبية في الشطرنج والخط العربي والأشغال اليدوية والفنية، يقدّمها الأساتذة والمدربات علي سلمون، مأمول عباس، روجيه ابراهيم، وميس عباس، مع عرض فيلم للأطفال بعنوان “مخلص صديق الحيوان، بوبي الكلب الوفي”، في قاعة المطالعة بالمركز الثقافي العربي في الشيخ بدر، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – جلسة علمية بعنوان “التسويق الصيدلاني” تقيمها نقابة الصيادلة في طرطوس بالمركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 – عرض الأفلام المدبلجة والمترجمة “ليلو وستيتش، الأميرة البجعة، ملافسينت”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 مساء.

5 – نشاط بعنوان “ألعاب ومسابقات للأطفال” في مقر المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – مهرجان القصة القصيرة في يومه الرابع، بمشاركة الأدباء علي شاويش، والدكتور محمد معلا، وفايزة داؤد، وفيحاء نابلسي، وعلم الدين عبد اللطيف، بإدارة الأديبة ضحى أحمد، في صالة فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

اللاذقية:

1 – نشاط تفاعلي بعنوان “الرياضة وأنواعها وفوائدها” من تقديم مكتبة الطفل في مقر المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – عرض مسرحي بعنوان “حكايات جدي” يقدمه وسام أبو حسين في حديقة البطرني باللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 – ورشة عمل تدريبية بعنوان “كتابة السيرة الذاتية” من تقديم الأستاذة معالم عبد الرزاق في مقر المركز الثقافي بالباب، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “كنايات وأعراف وأمثال لا يقبلها الدين”، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجبار أحمد الزيدي، في المركز الثقافي بالسفيرة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

3 – عرض أفلام “تحدث إلي، مورتال كومبات 2، مايكل، سفن دوجز، حكاية لعبة، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

محاضرة بعنوان “التجارة الإلكترونية بالممتلكات الثقافية في سوريا” من تقديم الأستاذ ياسر شوحان في مقر المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 8:00 مساءً.