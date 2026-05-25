منفذ جديدة يابوس الحدودي يقدم تسهيلات للسوريين القادمين للاحتفال بعيد الأضحى

ريف دمشق-سانا



يشهد منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان حركة عبور نشطة وازدحاماً كبيراً من المواطنين السوريين القادمين إلى سوريا لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك بين أهلهم وذويهم، وسط تسهيلات كبيرة من إدارة المنفذ.



وأكد رئيس قسم العلاقات العامة في المنفذ محمد القاسم لمراسل سانا، حرص إدارة المنفذ وكوادره على تبسيط كل الإجراءات، بما يحقق انسيابية في العبور وسرعة في إنجاز المعاملات، في إطار خطط الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتوفير تجربة عبور مريحة وآمنة للسوريين القادمين إلى وطنهم.

إعفاء جمركي وتمديد فترة مكوث السيارات

وأوضح القاسم أن من بين التسهيلات المقدمة تطبيق قرار الهيئة، بإعفاء السيارات السورية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى تمديد فترة مكوث السيارات من 15 يوماً إلى شهرين، مع استنفار كامل لجميع العاملين في المنفذ لضمان تسهيل حركة المسافرين.







بدورهم، أعرب عدد من القادمين عن ارتياحهم لمستوى الخدمات المقدمة في المنفذ، وأشاد إبراهيم المدلوش بالتعاون وحسن الاستقبال من قبل الكوادر العاملة في المنفذ، فيما نوهت نسرين سنجاب بحفاوة الاستقبال، وقرار إعفاء السيارات من رسم الدخول.





وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت قراراً يقضي بإعفاء السيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى سوريا لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك من سمة الدخول، وذلك اعتباراً من 18 أيار الجاري وحتى 31 من الشهر ذاته.



ويشمل هذا الإعفاء السيارات الداخلة بقصد الزيارة المؤقتة خلال فترة سريان القرار، شريطة أن يكون مالك السيارة أو مستخدمها سورياً، مع الالتزام بالأنظمة والإجراءات النافذة المتعلقة بالإدخال المؤقت للمركبات.