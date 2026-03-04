إعادة تفعيل دائرة الامتحانات في الرقة واستقبال طلبات التعليم الأساسي والثانوية

الأمن الداخلي في الرقة ينفّذ عمليات نوعية عقب الاعتداءين على أحد الحواجز غرب المدينة
وفد مجلس الأمن الدولي يصل سوريا ويزور عدداً من الأماكن التراثية في دمشق القديمة
قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من أهالي الرقة لدعم وإغاثة المتضررين جراء الفيضانات في ريف إدلب
انطلاق فعالية “تراث وأثر” في مدينة الحفة لإحياء التراث المحلي وتعزيز مكانة الحرف اليدوية
جناح المؤسسة السورية للبريد في معرض دمشق الدولي يحاكي الماضي ويواكب المستقبل
