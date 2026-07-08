“سيربترو 2026” يشهد حضوراً عربياً يعزز فرص التكامل والاستثمار في قطاع الطاقة

دمشق-سانا

يؤكد الحضور العربي اللافت في الدورة الثامنة من معرض سوريا الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية “سيربترو 2026″، تنامي الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، ولا سيما في قطاع الطاقة، عبر مشاركة شركات ومؤسسات متخصصة في النفط والغاز والطاقة المتجددة والخدمات الهندسية، ساعيةً إلى بناء شراكات جديدة، واستعراض أحدث التقنيات، واستكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها السوق السورية خلال المرحلة المقبلة.

السوق السورية تمتلك آفاقاً واعدة

أكد عدد من المشاركين بالمعرض أنه يشكل فرصةً لتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين والخبراء وممثلي الشركات، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الحلول التقنية، إضافة إلى بحث إمكانات نقل التكنولوجيا ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير عام شركة إماراتية تختص بالرفع الصناعي للآبار محمد علي، لـ مراسل سانا، أن مشاركة الشركة تأتي للمرة الأولى، انطلاقاً من قناعتها بأن السوق السورية تمتلك آفاقاً واعدة، متوقعاً أن تصبح سوريا خلال السنوات المقبلة من أكبر أسواق النفط في المنطقة العربية.

وأشاد علي بحسن تنظيم المعرض ومستوى الاستعدادات التي رافقت انطلاقه، معتبراً أن ذلك يعكس جدية العمل على استقطاب الاستثمارات والشراكات النوعية.

نافذة لاستقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لشركة أردنية مختصة بالتكنولوجيا الهندسية مازن شويكي، إلى أن مشاركة شركته في المعرض هي الأولى من نوعها، لافتاً إلى أن الشركة تعرض مشروعاً متطوراً يتمثل في تصميم وتنفيذ محطة لشحن المركبات الكهربائية تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية، واصفاً المشروع بأنه إنجاز نوعي في مجال النقل المستدام والطاقة المتجددة.

وأضاف شويكي: إن المشروع جرى تطبيقه في الأردن، ويجري العمل حالياً على إطلاقه في دمشق تمهيداً للتوسع في مختلف المحافظات السورية.



ومن سلطنة عُمان، بين مدير عام مجموعة هيما للطاقة عزان العاصمي، أن المجموعة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عاماً، وتضم خمس وحدات رئيسية تمثل أربعين شركة تعمل خارج السلطنة في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة، إضافة إلى الخدمات والاستشارات الهندسية والفحص والإنتاج وإدارة النفايات.

وأوضح العاصمي أن المشاركة تهدف إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها المجموعة وبحث فرص التعاون مع الجهات والشركات العاملة في السوق السورية.

ويستمر معرض “سيربترو 2026” حتى العاشر من تموز الجاري، بوصفه منصة تجمع الشركات المحلية والعربية والدولية، لاستعراض أحدث الابتكارات وبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع يعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.