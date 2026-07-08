بدء أعمال تزفيت شارع الثلاثين في إدلب

مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء يستعرض الخطط المستقبلية لتلبية الطلب على الطاقة
انطلاق قطار لنقل الحبوب من مرفأ اللاذقية إلى حلب بعد توقف 15 عاماً
مدير منطقة الغاب يدعو لعدم الانجرار وراء الشائعات ويؤكد تشكيل لجنة لتقييم الأضرار في السقيلبية
خطة متكاملة لترميم عدد من المراكز الصحية في محافظة طرطوس
تصريح معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء حول مؤتمر الأمن الغذائي الأسري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى