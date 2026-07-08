البطولة المدرسية في الباب بريف حلب تصل إلى محطتها الختامية وسط تنافس لافت

مركز الحماية المجتمعية بهيئة مارأفرام في مدينة بصرى الشام بدرعا يقيم جلسات توعوية للأطفال
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لتقانة الغذاء في كلية العلوم بجامعة دمشق
جولة لوزير الزراعة ومحافظ حماة على مركز الأعداء الحيوية في ريف المحافظة
من مشاركة الطيران المروحي بإدارة العمليات العسكرية في تمشيط منطقة جبلة من فلول ميليشيات الأسد
أهالي بلدة كفرعمة في ريف حلب الغربي يطالبون بتأمين الكهرباء وتحسين الواقع الخدمي
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