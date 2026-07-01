بمشاركة أطباء من ألمانيا.. اختتام ورشة تخصصية في جراحة الوجه والفكين بمشفى إدلب الجامعي

إدلب-سانا

اختُتمَت في مستشفى إدلب الجامعي اليوم الأربعاء، ورشة عمل تخصصية في الجراحة الترميمية والتصنيعية للمنطقة الوجهية الفكية، والتي نظمتها شعبة جراحة الفم والوجه والفكين في المستشفى، في إطار خطة عمل حملة “نبضنا واحد” الطبية التطوعية لصيف 2026.

وجاءت الورشة بالتعاون بين مديرية صحة إدلب، وجامعة إدلب، ومنظمة سيجما، ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية، وتجمع “جراحو فكين من أجل سوريا”، وبدعم وتنسيق مباشر من وزارة الصحة وإدارات المشافي المشاركة، واستمرت خلال الفترة من الـ 29 من حزيران حتى الأول من تموز الحالي، بمشاركة وفد طبي متخصص من ألمانيا.

وأوضح الطبيب الجراح عامر الخطيب عضو الوفد الألماني في تصريح لمراسل سانا، أن الورشة عبارة عن مشروع تعليمي وتدريبي وعلاجي في الوقت ذاته، يهدف إلى علاج حالات معقدة لتشوهات في منطقة الفم والفك السفلي ناجمة إما عن إصابات أو أورام خبيثة، إضافةً إلى تدريب الأطباء المقيمين في المشافي المحلية التي استهدفتها الحملة في كل من حلب ودمشق وإدلب، مبيناً أن علاج الحالات يتم من خلال طعوم وزرعات تُؤخذ من القدم أو الساق، يتم من خلالها ترميم المناطق المشوهة.

وأشار الخطيب إلى أن الورشة هي جزء من حملة طبية أطلقها الوفد، تشمل اختصاصات مختلفة، منها الجراحة القلبية والعامة والحشوية والعصبية والتداخلية القلبية، إلى جانب جراحات الأذنية والهضمية والبولية والداخلية العصبية.

بدورها لفتت زينة حاضري مساعدة جراحة من فريق سيجما في تصريح مماثل، إلى أهمية مرافقة الوفد خلال العمليات الجراحية، وأن التجربة أكسبتها خبرة كبيرة في تحضير طاولة العمل والأدوات أثناء الجراحات لتسهيل سير العمليات، وصقلت المهارات العملية لديها، مثمنة الجهود التي بذلها أطباء الوفد الألماني في تخفيف معاناة المرضى، وتوفير التكاليف المادية للعمليات.

وتأتي الورشة في إطار خطة جامعة إدلب لتعزيز التبادل العلمي والطبي مع المؤسسات الدولية، وتطوير أقسام الاختصاص في مشافيها الجامعية، لتأمين خدمات جراحية متقدمة للأهالي، وتقليل الحاجة للتحويل خارج المحافظة.