مع تشديد الرقابة الصحية على اللحوم.. افتتاح 3 مسالخ بريف محافظة حمص بعد إعادة تأهيلها

حمص-سانا

افتتحت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم الثلاثاء، ثلاثة مسالخ في ريف محافظة حمص، بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وإعادة تأهيلها.

وأوضح رئيس دائرة المسالخ في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك خالد الحسين، في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح المسالخ الثلاثة في حسياء وكفرلاها والرستن، يهدف إلى الحد من الذبح العشوائي، وإخضاع اللحوم للرقابة الصحية قبل وصولها إلى المستهلكين.

وبيّن أن عدد المسالخ التي افتتحت في مختلف المحافظات بعد إعادة تأهيلها خلال الفترة الماضية وصل حتى الآن إلى 60 مسلخاً، وتوجد خطة لاستكمال ترميم وتأهيل جميع المسالخ البالغ عددها 110 مسالخ.

من جهته، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل، أن المسالخ الثلاثة كانت غير صالحة لعمليات الذبح اليومية قبل إعادة تأهيلها، مشيراً إلى أنه جرى ترميمها وتجهيزها وفق المعايير الصحية المعتمدة، مؤكداً استمرار الرقابة البيطرية والصحيةلضمان سلامة اللحوم، وتوفير كوادر من الأطباء البيطريين المختصين للإشراف على عمليات الفحص والرقابة.

بدوره، بيّن رئيس شعبة المسالخ في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أنه تم حتى الآن ترميم نحو ستة مسالخ في حمص، فيما تتواصل الأعمال في أربعة مسالخ أخرى لاستكمال جاهزيتها.

مدير مسلخ كفرلاها أحمد رشواني أشار إلى أن العمل سيركز على تطبيق الاشتراطات الصحية والرقابة البيطرية على عمليات الذبح، لضمان وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين، في حين أوضح رئيس مجلس مدينة كفرلاها هاني الأحمد، أن المسلخ كان متوقفاً عن العمل لسنوات، قبل أن تتم إعادة تأهيله بالتنسيق بين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومجلس المدينة.