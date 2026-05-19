ندوة في سلمية بريف حماة حول مخاطر الحرائق الموسمية ودور الاستعداد المجتمعي في الحد من آثارها

حماة-سانا

نظمت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة، بالتعاون مع إدارة منطقة سلمية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان “الحرائق الموسمية ومخاطرها ودور الاستعداد المجتمعي في الحد من آثارها”، بمشاركة عدد من المزارعين والجمعيات الزراعية، وممثلين عن المجتمع المحلي.

وركزت الندوة التي أقيمت في مركز ثقافي سلمية، على التوعية تجاه حرائق المواسم الزراعية، والتصدي لها، والإبلاغ عنها والاستجابة الفورية حال حدوثها، لما فيه التقليل من خسائرها وتداعياتها الاقتصادية والبيئية.

وأوضح مدير منطقة سلمية عدنان كوجان في تصريح لمراسل سانا، أن الندوة تناولت أهم وسائل الوقاية من الحرائق التي تهدد المحاصيل في ظل مواسم وفيرة لهذا العام نتيجة الأمطار، وتفعيل دور المجتمع المحلي بهذا الشأن، مشيراً إلى إنشاء وحدة طوارئ خاصة تضم ممثلين عن مديرية الطوارئ، ومنطقة سلمية، ورؤساء البلديات والمخاتير، والفرق التطوعية للمشاركة الفاعلة في الإبلاغ عن الحرائق وإخمادها.

بدوره، بيّن قائد عمليات الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة طارق رمضان في تصريح مماثل، أن الندوة تأتي ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة في التوعية ضد مخاطر حرائق المحاصيل الزراعية، لافتاً إلى أنه جرى تعريف الحضور بالنقاط المتقدمة التي تم وضعها بهذا الخصوص، ورقم عمليات خاص لسهولة الإبلاغ عن الحرائق، ولضمان المساهمة الفعالة للمجتمع في الدعم اللوجستي لفرق الإطفاء.

من جانبه، أشار مدير الاستعداد للطوارئ في مؤسسة الآغا خان الدكتور حسن خنسه، إلى أن الندوة جاءت في إطار جهود استباقية، وعدم التركيز على الاستجابة السريعة للإخماد فقط بحيث تتم مراجعة خطة الاستجابة للطوارئ قبل حدوثها لتنسيق الجهود الحكومية والأهلية في مواجهة الحرائق المحتملة.

من جهته، لفت مختار قرية التمك نجدات رمضان المحمد، إلى أهمية الندوة في توعية المجتمع حيال حرائق الحقول الزراعية، وخاصة رعاة الأغنام وسائقي المركبات والحصادات، خشية تسببهم في نشوب الحرائق دون قصد أو انتباه.

وتؤدي الحرائق الموسمية التي تندلع في المحاصيل الزراعية، وخاصة محصولي القمح والشعير سنوياً، إلى التهام مساحات واسعة من الحقول خلال الفترة التي تسبق حصادها، ما يسفر عن خسائر فادحة، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الحكومية والأهلية، وزيادة التنسيق والتأهب للحد منها، وتقليل خسائرها.