وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

محافظات-سانا

توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 15 آخرون، جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الأحد، بوقوع 7 حوادث سير أسفرت عن وفاة شاب وإصابة 11 آخرين، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لـ 5 مصابين، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تولى المدنيون نقل بقية المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج، كما قامت الفرق بنقل جثمان الشاب إلى الطبابة الشرعية في محافظة حلب ليتم تسليمه لذويه وفق الأصول.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 40 حريقاً في عموم سوريا، منها 13 حريقاً في المنازل والمحال التجارية، و27 حريقاً متفرقاً في الأعشاب والقمامة والأسلاك الكهربائية.

وأسفرت هذه الحرائق عن وفاة طفلين وإصابة شقيقهما ووالدهم بحروق، قامت فرق الدفاع المدني بانتشال جثماني الطفلين وتسليمهما للفرق الطبية في مديرية الصحة، والتي نقلتهم إلى مشفى المجتهد بمدينة دمشق.

كما أصيب شخصان آخران بحالة اختناق مؤقت، تم تقديم الإسعافات الأولية لهما في المكان، واقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.

وسُجل يوم أمس وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة 21 آخرين، في عدد من الحرائق والحوادث المرورية استجابت لها فرق الدفاع المدني.

