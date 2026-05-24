نوار نجمة لـ سانا: نجاح انتخابات الحسكة وعين العرب والمشاركة تتجاوز ‌‏95‏%

الحسكة-حلب-سانا
أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، نجاح العملية الانتخابية في محافظة الحسكة ومنطقة عين عرب بمحافظة حلب، مؤكداً أنّ أبناء الحسكة نجحوا في أن يقولوا كلمتهم الحقيقية أمام السوريين والعالم، وأثبتوا قدرة شعبنا السوري على التشارك.
وأوضح نجمة، في تصريح لـ سانا، أن نجاح العملية الانتخابية في محافظة الحسكة شكّل نقطة تحول مفصلية في ملامح سوريا الجديدة، واعتبرها امتحاناً حقيقياً لرغبة أبناء المحافظة في أن يكونوا جزءاً فاعلاً من المشهد الوطني الموحد والقوي.
وبيّن أن الانتخابات حملت أبعاداً سياسية واجتماعية واضحة، وشكّلت اختباراً جدياً لوجود إرادة صادقة لدى الجميع في إنجاح المشروع الوطني والمرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية جرت وسط استعدادات أمنية ولوجستية عالية، وفي أجواء إيجابية عكست اندفاع أعضاء الهيئات الناخبة لممارسة حقهم في التصويت، في أول عملية انتخابية حقيقية بعد انتصار الثورة.
وأضاف نجمة: إن نسبة المشاركة تجاوزت 95 بالمئة في مختلف المناطق، وذلك عند إغلاق صناديق الاقتراع.
ولفت إلى أنه عقب إعلان النتائج، سيُفتح باب الطعون لمدة 48 ساعة، قبل أن تُعلن النتائج النهائية.
وأكد أن انتهاء العملية الانتخابية في مناطق الحسكة والقامشلي والمالكية وعين عرب يمهّد لعقد مجلس الشعب أولى جلساته التشريعية، وذلك بعد أن يعلن الرئيس أحمد الشرع أسماء الثلث المعيّن.
وقد بدأت صباح اليوم الأحد عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، ودائرة عين العرب في محافظة حلب.