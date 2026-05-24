نوار نجمة لـ سانا: نجاح انتخابات الحسكة وعين العرب والمشاركة تتجاوز ‌‏95‏%

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار ‏نجمة، نجاح العملية الانتخابية في محافظة الحسكة ومنطقة عين عرب ‏بمحافظة حلب، مؤكداً أنّ أبناء الحسكة نجحوا في أن يقولوا كلمتهم الحقيقية ‏أمام السوريين والعالم، وأثبتوا قدرة شعبنا السوري على التشارك‎.‎

وأوضح نجمة، في تصريح لـ سانا، أن نجاح العملية الانتخابية في محافظة ‏الحسكة شكّل نقطة تحول مفصلية في ملامح سوريا الجديدة، واعتبرها ‏امتحاناً حقيقياً لرغبة أبناء المحافظة في أن يكونوا جزءاً فاعلاً من المشهد ‏الوطني الموحد والقوي.

وبيّن أن الانتخابات حملت أبعاداً سياسية واجتماعية ‏واضحة، وشكّلت اختباراً جدياً لوجود إرادة صادقة لدى الجميع في إنجاح ‏المشروع الوطني والمرحلة الانتقالية.‏

وأشار إلى أن العملية الانتخابية جرت وسط استعدادات أمنية ولوجستية ‏عالية، وفي أجواء إيجابية عكست اندفاع أعضاء الهيئات الناخبة لممارسة ‏حقهم في التصويت، في أول عملية انتخابية حقيقية بعد انتصار الثورة.‏

وأضاف نجمة: إن نسبة المشاركة تجاوزت 95 بالمئة في مختلف المناطق، ‏وذلك عند إغلاق صناديق الاقتراع.‏

ولفت إلى أنه عقب إعلان النتائج، سيُفتح باب الطعون لمدة 48 ساعة، قبل ‏أن تُعلن النتائج النهائية.‏

وأكد أن انتهاء العملية الانتخابية في مناطق الحسكة والقامشلي والمالكية ‏وعين عرب يمهّد لعقد مجلس الشعب أولى جلساته التشريعية، وذلك بعد أن ‏يعلن الرئيس أحمد الشرع أسماء الثلث المعيّن.‏

وقد بدأت صباح اليوم الأحد عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب ‏عن دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، ودائرة عين العرب في ‏محافظة حلب.‏